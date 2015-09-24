Caricamento...

Firefox 42 con Private Browsing e Tracking Protection è in beta

Redazione

di Redazione

24/09/2015

Con la privacy non si scherza, lo sa bene Mozilla che da tempo è impegnata a migliorare il suo Firefox per consentire agli utenti la massima flessibilità in termini da opzioni da scegliere quando si tratta di quali dati si vuole mostrare in pubblico e quali invece si vuole tenere privati. Con la prossima versione di Firefox, vedrà la luce una migliorata versione del Private Browsing, la funzionalità dedicata a navigare in completo anonimato. La modalità Private Browsing verrà ulteriormente potenziata attraverso quello che viene denominato Tracking Protection. Il Tracking Protection entra in funzione quando all'interno di una pagina web sono contenuti elementi di terze parti che possono aggirare il Private Browsing consentendo comunque di rilevare le informazioni personali dell'utente. Attraverso il Tracking Protection, Firefox, consentirà di rimanere anonimi anche verso eventuali tool di analisi che potrebbero comparire all'interno delle pagine. firefox-tracking-protection In altre parole, mentre molti browser intendono la modalità di navigazione anonima come un modo per evitare che, condividendo lo stesso PC, altre persone possano avere conoscenza delle vostre attività di navigazione, Firefox tenta di proteggere i vostri dati anche dagli strumenti di analisi remota che entrano in funzione quando un utente visita una pagina web. Nel post che annuncia la disponibilità della beta ed invita gli utenti a testarne le funzionalità si legge:

Nessun altro browser di larga diffusione vi protegge dal tracciamento effettuato dai siti tanto quanto le funzionalità che stiamo testando. La modalità Private Browsing di Firefox non conserva informazioni sulla vostra sessione di navigazione localmente quando chiudete la finestra. Il Private Browsing con il Tracking Protection si spinge oltre limitando i dati che i software di terze parti potrebbero intercettare quando siete nella modalità Private Browsing.
Redazione
Redazione

