Samsung Gear VR arriverà a Novembre e costerà 99$
24/09/2015
Samsung ha presentato il Gear VR già qualche tempo fa, ma fino ad oggi il visore per la realtà virtuale della casa coreana non poteva considerarsi pronto per il mercato di largo consumo, tanto che Samsung lo aveva etichettato "Innovator Edition". Durante il corso della Oculus Connect 2 Developer Conference, la conferenza dedicata agli sviluppatori attivi sulla piattaforma Oculus, Samsung ha presentato una versione rivista e corretta del Gear VR. Peter Koo, VP Mobile di Samsung ha anche fissato una data per il rilascio almeno negli Stati Uniti, ovvero nel mese di Novembre, probabilmente in tempo per fare parte delle offerte del Black Friday. La distribuzione nel resto del mondo, e dunque anche in Italia, inizierà subito dopo. Il costo del Samsung Gear VR sarà di 99$. Il Samsung Gear VR si differenzia profondamente da Oculus Rift e da molti degli altri sistemi dedicati alla realtà virtuale. Si tratta infatti di un visore che deve essere utilizzato insieme ad uno smartphone della famiglia Samsung. Nel caso specifico, la nuova versione del Gear VR sarà compatibile con la maggior parte degli smartphone di fascia alta rilasciati da Samsung nel 2015. Dunque i felici possessori di un Samsung Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge o S6 Edge+ potranno tranquillamente sperimentare l'ebrezza della realtà virtuale attraverso il Samsung Gear VR. Nella nuova versione il peso del visore è diminuito di oltre il 22% e questo dovrebbe garantire a chi indosserà il Samsung Gear VR per lungo tempo un utilizzo meno faticoso. Il Samsung Gear VR è un prodotto che consente per primi ai videogiocatori e subito dopo a chi vuole sperimentare le nuove applicazioni che stanno nascendo intorno alla realtà virtuale di accedere a questo nuovo mondo a costi contenuti. A patto che, ovviamente, l'utente possieda uno smartphone Samsung
