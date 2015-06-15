E3 2015 i giochi abbiano inizio
di Redazione
15/06/2015
Apre le porte domani 16 Giugno 2015 l'E3 2015, l'evento che più di ogni altro è foriero di tendenze e novità riguardo al mondo dei videogiochi. L'Electronic Entertainment Expo 2015 più comunemente noto come E3 avrà inizio il 16 Giugno 2015 e si protrarrà fino al 18 Giugno 2015, presentando in una girandola di eventi, videogiochi, novità hardware e software che come sempre andranno a generare desideri nel goloso popolo dei gamers. Fra i videogiochi più attesi probabilmente ci sarà la presentazione ufficiale di Fallout 4, anche se in realtà il titolo di Bethesda è stato già largamente anticipato nei giorni scorsi con l'apertura del sito ufficiale e dal trailer che mostra le dinamiche del gioco. [youtube https://youtu.be/GE2BkLqMef4] Fallout 4 arriverà per Playstation 4, Xbox One e PC il 10 Novembre. La nuova versione includerà un'ampia possibilità di personalizzazione per i personaggi e un nuovo sistema di dialoghi dinamici ovvero legati al contesto di gioco e con una maggiore interazione fra personaggio e giocatore. Ad esempio nessuno vi negherà la possibilit di "tirare un pugno in faccia all'interlocutore" eccetto che poi dovrete gestirne la reazione. E3 2015 sarà anche il momento dell'ennesimo passo di Oculus Rift alla conquista del mondo dei videogiochi. Il visore per la realtà virtuale di Facebook è alle porte e c'è molta attesa per i titoli che faranno la loro comparsa all'interno del caschetto. D'altra parte sono in molti a scommettere che la prossima frontiera del gioco è proprio la realtà virtuale e ad E3 2015 non sarà possibile sfuggire alle tante anticipazioni e precisazioni che faranno capolino in questo settore. Anche se Oculus Rift sarà probabilmente la star indiscussa per la realtà virtuale, non mancheranno ulteriori contendenti. Sony non mancherà l'occasione di portare in luce il suo visore per realtà virtuale: Project Morpheus che per la verità fino ad adesso non ha ancora conquistato il cuore dei gamers. Tuttavia Sony è azienda abituata a produzioni di qualità, all'E3 2015 ci attende dunque una qualche evoluzione che mostri per intero le capacità del visore della casa giapponese. Fra i titoli più attesi, c'è anche il ritorno di Guitar Hero al quale Activision affida le speranze di rilancio di un gioco che nonostante qualche caduta è sempre stato portatore di grandi soddisfazioni. Da questa nuova versione ci si attende una grafica più realistica che segni un distacco marcato dallo stile cartoon usato fin qui. Largo spazio ai Sequel che saranno oltre 15 fra i quali titoli storici come Tomb Raider e vari remake sui quali il nome che emerge con maggiore forza è quello di uno dei capostipiti di tutti i videogiochi: Doom. Sul fronte Nintendo arriverà Super Mario Maker con tanti nuovi livelli ed un incredibile numero di strumenti messi in mano ai giocatori. Per XBox un solo nome si grida in alto: Halo 5 che arriverà nell'autunno del 2015. Su questo fronte si attendono ancora molte novità da parte di Microsoft. Un E3 dunque che anche per il 2015 si conferma evento di assoluto rilievo nel panorama internazionale nonostante la concorrenza di nipponica del Tokyo Game Show e quella europea della GamesCon di Colonia
