Microsoft svela una versione di Minecraft per HoloLens

15/06/2015

Microsoft svela una versione di Minecraft per HoloLens
Che la realtà virtuale sarebbe stato uno dei temi forti all'E3 2015 era abbastanza probabile, ma mentre in molti pensavano che la star sarebbe stato il visore Oculus Rift prodotto da Facebook, oggi è stata Microsoft con i suoi HoloLens a conquistare il palco e il cuore degli spettatori. Microsoft ha presentato infatti una futuristica versione di Minecraft pensata appositamente per gli HoloLens. Con il caschetto di Microsoft è possibile giocare in 2D a Minecraft proiettandolo ovunque, su una parete per esempio, ma il meglio avviene quando si gioca a Minecraft proiettandolo in una versione 3D poggiata su un tavolino. Durante la presentazione Microsoft ha prima utilizzato un controller della Xbox One per pilotare il gioco, poi lo abbandonato totalmente ed ha cominciato ad agitare le mani nell'aria muovendo virtualmente i blocchi di Minecraft. Un po' difficile da seguire per gli spettatori, ma una proiezione sul grande schermo ha simulato la percezione dell'utilizzatore del visore durante la sessione di gioco con risultati decisamente piacevoli
