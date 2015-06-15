TaxiHack, Hacker in pista per migliorare il servizio RadioTaxi

"Innovare il servizio taxi è possibile e TaxiHack premierà i risultati che sapranno renderlo sempre più competitivo, vantaggioso e utile per l’utente, creando nel contempo maggiori opportunità di lavoro per i tassisti, senza snaturarne le caratteristiche principali: la garanzia di sicurezza e legalità offerta da guidatori professionisti e la profonda conoscenza del territorio"

Si è svolto il 13 e 14 Giugno a Roma ilevento organizzato da URI (Unione Radiotaxi d'Italia) e Codemotion associazione internazionale che promuove lo sviluppo e l'innovazione attraverso il codice. Sono stati chiamati presso la sala multimediale della Cooperativa Radiotaxi 3570 sviluppatori, maker, creativi, provenienti un po' da ogni parte d'Italia con lo scopo di innovare l'App ufficiale di URI It Taxi, ma anche di trovare soluzioni innovative per migliorare il servizio di RadioTaxi in Italia. Una sfida intelligente che in una qualche misura risponde alla concorrenza portata da aziende che fanno della tecnologia un punto centrale della propria offerta come ad esempio Uber. Una risposta che sottindente che i tassisti sono in grado almeno quanto Uber di utilizzare mezzi tecnologicamente avanzati per un servizio all'avanguardia. Dunque durante la due giorni Romana si sono sfidati a colpi di codice alcune delle migliori menti italiane. Ha vintopresentando un servizio che consente di pagare una corsa utilizzando i BitCoin, la criptovaluta che fra alti e bassi e con la sua architettura distribuita rappresenta un'alternativa al potere delle banche. Sicuramente un simbolo di innovazione prima che un servizio da utilizzare fin da subito per le grandi masse. A completare il progetto di BitTaxi anche un sistema per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti attraverso un sistema di dettatura vocale. Secondo premio perapp che consente di calcolare in anticipo il costo della corsa al fine di poterla condividere con altri passeggeri. Medaglia di bronzo per Tariffe Trasparenti che ha proposto un'App in grado di pagare un prezzo fisso sulla corsa basandolo su una media calcolata sulla media massima e minima proposta dalle legge.ha commentato Loreno Bittarelli, Presidente di URI e della Cooperativa Radiotaxi 3570. I vincitori sono stati premiati attraverso buoni d'acquisto su Amazon e corse sui taxy: 1° premio 2000€: 1000€ in buoni acquisto Amazon + 1000€ di buoni corse IT Taxi, validi in tutta Italia. 2° premio 1400€: 700€ in buoni acquisto Amazon + 700€ di buoni corse IT Taxi, validi in tutta Italia. 3° premio 1000€: 500€ in buoni acquisto Amazon + 500€ di buoni acquisto IT Taxi, validi in tutta Italia.