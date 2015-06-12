Home Internet Skype for Web attivo anche in Italia: come si usa

Skype for Web attivo anche in Italia: come si usa

di Redazione 12/06/2015

Da qualche ora anche gli utenti italiani possono utilizzare Skype via browser senza dover obbligatoriamente installare il client software. Si chiama “Skype for Web” (Skype per il Web) ed è il nuovo servizio ufficiale lanciato nei giorni scorsi da Microsoft prima in USA e Gran Bretagna: si tratta di una versione del noto client di messaggistica e telefonia VoIP ottimizzata per il browser, anche se ancora in fase Beta. Da oggi in poi, in sostanza, da qualunque postazione vi troviate, potrete utilizzare il vostro account Skype anche se il computer che state utilizzando non ha installato l’apposito client. Tutto ciò che dovrete fare è collegarvi alla pagina ufficiale del servizio e inserire i dati del vostro account: Nome Skye / Indirizzo email e Password. Con un clic su Accedi, entrerete in un’interfaccia del tutto analoga a quella del software, che vi consentirà di iniziare immediatamente a chattare con i vostri contatti, ma si vorranno effettuare telefonate e videochiamate sarà necessario scaricare e installare un apposito plugin. Una soluzione comoda anche per chi si trova semplicemente dal computer di casa e utilizza Skype solo per messaggiare con amici e parenti e magari lo vuole fare direttamente dal browser tra una navigazione e l’altra, senza dover installare software aggiuntivi. Chi poi volesse andare oltre e utilizzare “Skype per il Web” anche per chiamare e videochiamare, dovrà installare l’apposito plugin gratuito. Il servizio presenta un’interfaccia responsive, quindi adattabile allo schermo del vostro dispositivo e dispone di un sistema di notifiche sia via tab del browser, sia tramite popup che appare dalla parte bassa dello schermo. Al momento in cui scriviamo, lo ricordiamo, il servizio è ancora in Beta e non consente, ad esempio, di effettuare operazioni avanzate come l’invio di file, che saranno implementate comunque nelle prossime settimane. Presto Skype for Web uscirà dalla Beta e sarà disponibile in versione definitiva.