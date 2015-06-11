Dalla Francia il Bikini HiTech che evita le scottature

"L’idea mi è venuta un giorno al mare, quando ho visto qualcuno prendere una scottatura sulla spiaggia mi sono detta: dopo tutto ci sono molti vasi di fiori che avvisano quando le piante sono assetate, dovremmo dunque inventare qualcosa che ci avverta quando il sole è troppo forte".

Arriva da una StartUp Francese: Spinali Design il nuovo Bikini HiTech che vi avverte quando è ora di smettere di prendere il sole. È un'idea dell'imprenditrice Marie Spinali che ha deciso di unire moda e tecnologia, per realizzare una collezione di bikini bella da vedere ma anche dotata di un sensore hitech impermeabile in grado di raccogliere informazioni sulla quantità di raggi UV a cui il corpo è esposto durante una giornata sulla spiaggia. Appena la quantità di raggi UV raccolta si avvicina ad una soglia che espone il corpo al pericolo di una scottatura, il sensore invia una notifica allo Smartphone o al Tablet collegato che prontamente vi inviterà a spostarvi dove i raggi del sole non possono nuocere alla vostra salute.Ha dichiarato Marie Spinali spiegando come è nata l'idea dei costumi hitech. I Bikini di Spinali Design in ogni caso oltre ad essere un oggetto utile e tecnologicamente avanzato sono anche decisamente belli ed il sensore è perfettamente inserito nel marchio in modo da contribuire all'estetica del costume. Il costo di un costume Spinali Design con sensore per i raggi UV è di 149€ neanche troppi per un oggetto che unisce fashion e tecnologia. Attualmente il sensore è integrato nel marchio ed applicato sul costume, ma Spinali Design ha già in mente di produrre dei sensori miniaturizzati tali da scomparire totalmente all'interno del tessuto. In futuro una tecnologia del genere potrebbe anche essere utilizzata come cerca persone da utilizzare per esempio sui modelli per bambino in modo da essere sempre a conoscenza della posizione.