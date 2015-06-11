Home Apple iOS 9: il nuovo iPhone avrà una super fotocamera per i selfie

iOS 9: il nuovo iPhone avrà una super fotocamera per i selfie

di Redazione 11/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Assieme ad iOS 9, che sarà presente sui nuovi iPhone, dovrebbe arrivare una nuova fotocamera frontale con flash per selfie in altissima qualità. È quanto emerge dall’analisi del codice del nuovo sistema operativo mobile targato Apple. La prima beta di iOS 9 è stata rilasciata solo da pochi giorni, ma gli sviluppatori che ne stanno scandagliando il codice hanno già rinvenuto importanti indizi in merito i progetti futuri che hanno dalle parti di Cupertino. Il nuovo sistema operativo, infatti, è predisposto per funzionalità che al momento non sono presenti sui dispositivi in commercio, a conferma che saranno implementate sui nuovi smartphone e tablet. Una delle più succose novità è rappresentata da una super fotocamera frontale con tanto di flash, che tramite i nuovi iPhone consentirà di effettuare selfie in alta qualità e di registrare anche video in 1080p. I dettagli sono emersi proprio nella giornata di ieri, grazie al lavoro certosino dello sviluppatore Hamza Sood: in alcune righe di codice, infatti, avrebbe individuato la possibilità che le nuove fotocamere frontali dei dispositivi Apple ereditino alcune delle funzioni classiche di quelle posteriori, tra cui la cattura di panorami e la registrazione di brevi filmati in slow-motion. Al momento in cui scriviamo, possiamo solo ipotizzare la possibilità che i codici siano un preludio all’introduzione di nuove e importanti novità in iPhone 6S, che dovrebbe essere presentato il prossimo mese di settembre. Non è da escludere a priori, però, che si tratti di un codice relativo a qualche dispositivo ancora in test come prototipo. A supporto di questa eventualità, il fatto che Apple produce ogni anno molti dispositivi di test, che però non vedranno mai il mercato. Da qualche settimana, in ogni caso, circolano indiscrezioni in merito al nuovo iPhone e alla possibile introduzione di un sensore da 12 Megapixel con tecnologia Sony in grado di garantire una qualità delle immagini quasi da DSLR.