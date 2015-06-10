Apple iOS 8.4 nuova beta per gli sviluppatori
di Redazione
10/06/2015
Apple ha iniziato a distribuire la quarta beta di iOS 8.4 agli sviluppatori. iOS 8.4 è entrato nella fase di test già dalla metà di Aprile e questa nuova beta arriva a distanza di quasi un mese dal rilascio della versione precedente. Questa release della beta di iOS 8.4 include una serie di miglioramenti per l'App Musica che devono essere risolti prima che la nuova versione arrivi al grande pubblico. In particolare sembra ancora esserci qualche problema di incompatibilità nell'uso contemporaneo di Siri con iTunes Radio e nello streaming attraverso Airplay. iOS 8.4 riveste una particolare importanza proprio per il completo restyling della nuova App Musica che, oltre a presentare un look rinnovato ed una serie di funzionalità relative alla personalizzazione delle Playlist e alla presenza di un MiniPlayer che rimane visibile mentre si naviga nella UI, è anche l'App che debutterà insieme al nuovo servizio di streaming musicale Apple Music sul quale la casa della Mela sta investendo parecchie risorse ed energie. Di minore importanza in termini generali ma di enorme importanza per la credibilità di iOS nella release 8.4 Apple inserirà un fix per il problema dei messaggi di testo che mandando in tilt l'App Messaggi e che in particolari condizioni portano ad un continuo reboot del telefono rendendolo di fatto quasi del tutto inutilizzabile
