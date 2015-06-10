Caricamento...

Il primo gioco per Messenger è Doodle Draw

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2015

Facebook aveva annunciato durante l'F8 la disponibilità si specifiche funzioni per creare applicazioni per Messenger ed oggi il programma di messaggistica del social di Zuckerberg ha il suo primo gioco: Doodle Draw. Il principio su cui si basa Doodle Draw è abbastanza semplice, si tratta di disegnare un'immagine e fare indovinare all'amico che è dall'altro lato la parola che il disegno rappresenta. In realtà in questo caso specifico Doodle Draw assume un valore che va oltre quello del gioco stesso, poiché si tratta di un'apripista che traccerà la strada di come i giochi verranno utilizzati in Messenger. Facebook non ha dettato alcuna regola per come debbano essere orientate le App che girano su Messenger, la preoccupazione maggiore è che come già è successo in precedenza questo tipo di meccanismo inneschi una serie di inviti a catena che assomigliano più a spam che ad un modo per coinvolgere gli utenti. Doodle Draw ha già al suo interno un sistema per invitare gli amici a giocare e ciascun invito consente di guadagnare punti o innescare altre situazioni di gioco. Con Doodle Draw, Messenger dunque inizia una nuova era e per un servizio che ha recentemente raggiunto il miliardo di download su Android e 600.000.000 di utenti attivi non è cosa da poco
