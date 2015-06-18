DxO One trasforma l'iPhone in una telecamera professionale
di Redazione
18/06/2015
Nonostante l'iPhone disponga di una telecamera di ottima qualità specialmente se comparata ad altri smartphone, certamente non può reggere il confronto con telecamere DLSR o compatte di alto livello. DxO One è un accessorio che trasforma l'iPhone in un mirino digitale trasferendo le funzionalità di ripresa fotografica ad una telecamera professionale collegata attraverso la porta Lightning.
Una volta collegata la nuova fotocamera, l'iPhone ne diventa il mirino ed il controller. La lente della nuova telecamera ha una focale di 32mm equivalente a un f/1.8 di apertura e un sensore 1in 20MP CMOS che garantisce scatti in qualità DSLR, un'ottima reesa anche in condizioni di luce scadente ed una profondità di campo difficile da ottenere attraverso le normali telecamere degli smartphone.
Ovviamente si può regolare manualmente la velocità dell'otturatore, il diaframma e l'ISO da 100 a 51200. I video possono essere registrati a 1080p/30fps o in slow motion 720p/120fps
Le immagini vengono salvate su una card microSD in dotazione alla telecamera o anche direttamente sull'iPhone in modo che possano essere facilmente condivise sui social. Il peso della telecamera è di 108g ed ha un'altezza di 69mm.
Attualmente il prodotto è disponibile solo negli stati uniti ma è possibile effettuare una prenotazione per avere informazioni su quando sarà disponibile anche in Italia.
