Home Internet LinkedIn: in arrivo due nuove app

LinkedIn: in arrivo due nuove app

di Redazione 19/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LinkedIn sta lavorando a due app indipendenti che dovrebbero essere a disposizione degli utenti molto presto. La notizia è rilanciata dal Wall Street Journal, secondo cui si tratta di due applicazioni dedicate a gruppi e colleghi. L’obiettivo del social network “professionale” è quello di semplificare le conversazioni. La prima app dovrebbe chiamarsi per l’appunto Groups e avviserebbe gli utenti della presenza di nuovi messaggi all’interno dei gruppi cui sono iscritti. La seconda, LookUp, invece, consentirebbe di reperire informazioni sui colleghi che lavorano nella stessa azienda. Le due app, secondo le indiscrezioni riportate dall’autorevole testata americana, arriverebbero assieme ad importanti cambiamenti nel sistema di messaggistica, che sarà ancora più semplice e intuitivo. Con queste mosse, LinkedIn si accoda sostanzialmente a Facebook nel trend di scorporare singole funzioni del proprio social network rilasciandole in forma singola sotto forma di app. Marck Zuckerberg, ad esempio, ha separato i messaggi (Messenger), i Gruppi e le foto (Moments), “convincendo” gli utenti ad installare diversi applicativi per dispositivi mobili in modo da avere il controllo completo delle funzioni come da desktop. A convincere LinkedIn a fare il grande passo, anche gli ultimi dati comScore: gli tenti trascorrono circa 44 minuti di media al giorno sull’app di Facebook, mentre solo un minuto su quella di LinkedIn. Per questo motivo il social network dedicato principalmente alle posizioni lavorative, accelererà il lancio delle due nuove app che si andranno ad aggiungere alle altre otto di proprietà dello stesso gruppo, tra cui figurano già Pulse (aggregatore di notizie), Job Search e Recruiter. Presto dovrebbe essere nota anche la data di rilascio di Groups e LookUp.