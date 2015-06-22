Moto G 2015: il lancio entro l'anno?
di Redazione
22/06/2015
Moto G 2015: caratteristiche tecnicheColoro i quali sarebbero riusciti ad avere in mano un prototipo del nuovo device Motorola, riferiscono in Rete che lo schermo sarà da 4.97 pollici di diagonale con risoluzione da 1280x720 pixel; il processore sarebbe un Quad Core Qualcomm Snapdragon 410 a 64 bit, dotato di una GPU Adreno 306; lo smatphone è in grado di supportare sostanzialmente tutti i tipi di connessioni, ossia 4G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, Radio FM, GPS, Glonass e BeiDou, nuovo standard cinese per servizi di localizzazione. Inoltre, il Moto G 2015 sarà disponibile con Dual o addirittura Triple Sim e disporrà di 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, quasi certamente espandibile. Quanto alle due fotocamere: quella posteriore sarà da 13 Megapixel con doppio flash LED ed autofocus, mentre quella anteriore, per i selfie, da 5 MegaPixel. Completano la dotazione una batteria da 2300 mAh e il sistema operativo Android in versione 5.1.1 Lollipop.
Articolo Precedente
Apple risponde a Taylor Swift: gli artisti saranno sempre pagati
Articolo Successivo
LinkedIn: in arrivo due nuove app
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020