Moto G 2015: il lancio entro l'anno?

di Redazione 22/06/2015

Non solo il Moto X 2015: entro l’anno Motorola, marchio ormai di proprietà di Lenovo, dovrebbe lanciare anche il Moto G 2015. Si tratterebbe della terza generazione del Moto G, un dispositivo che si è sempre contraddistinto per l’ottimo rapporto tra prezzo e dotazione hardware/software. Il nuovo smartphone dovrebbe seguire la stessa linea tracciata dai predecessori, anche se sarà fortemente rinnovato dal punto di vista del design. Almeno stando a quanto si vede in alcune immagini finite in rete proprio in queste ore. Le immagini, apparse prima su alcuni siti americani, hanno fatto in poche ore il giro del Web. Se questo fosse davvero il Moto G 2015, avrebbe un corpo in plastica dalle dimensioni contenute con una predilezione per i lati arrotondati. La soluzione sarebbe stata adottata per rendere più semplice l’integrazione degli altoparlanti ai lati dello schermo. Il retro del nuovo dispositivo sarebbe in linea con quello del Moto X 2015, ossia con una cover personalizzata a righe per rendere il design più accattivante e al contempo favorirne la presa. Moto G 2015: caratteristiche tecniche Coloro i quali sarebbero riusciti ad avere in mano un prototipo del nuovo device Motorola, riferiscono in Rete che lo schermo sarà da 4.97 pollici di diagonale con risoluzione da 1280x720 pixel; il processore sarebbe un Quad Core Qualcomm Snapdragon 410 a 64 bit, dotato di una GPU Adreno 306; lo smatphone è in grado di supportare sostanzialmente tutti i tipi di connessioni, ossia 4G LTE, WiFi, Bluetooth, NFC, Radio FM, GPS, Glonass e BeiDou, nuovo standard cinese per servizi di localizzazione. Inoltre, il Moto G 2015 sarà disponibile con Dual o addirittura Triple Sim e disporrà di 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, quasi certamente espandibile. Quanto alle due fotocamere: quella posteriore sarà da 13 Megapixel con doppio flash LED ed autofocus, mentre quella anteriore, per i selfie, da 5 MegaPixel. Completano la dotazione una batteria da 2300 mAh e il sistema operativo Android in versione 5.1.1 Lollipop.