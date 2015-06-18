YouTube lancia NewsWire il canale per i giornalisti
di Redazione
18/06/2015
Twitter non è il solo a volere utilizzare i contenuti prodotti dagli utenti per creare un raccoglitore di notizie organizzate e affidabili che abbiano una connotazione giornalistica. Anche Youtube sta lavorando per offrire al suo pubblico un canale contenente video accuratamente selezionati e certamente affidabili per mostrare ai suoi utenti gli eventi della giornata in una forma editoriale più organizzata. Youtube ha dunque annunciato oggi la nascita di Youtube Newswire che in collaborazione con StoryFul agenzia specializzata nella raccolta di social news fornirà agli utenti una selezione di video curati e affidabili per seguire gli eventi importanti del giorno. Non è la prima volta che Youtube e StoryFul danno vita ad una collaborazione sul terreno della creazione di canali informativi in tempo reale, già in passato avevano collaborato su singoli eventi. Questa volta tuttavia l'intento è creare un canale in grado di fornire agli utenti e ai giornalisti un'informazione dettagliata da tutto il mondo mostrando video che riprendono sul posto ed in tempo reale l'evoluzione di una notizia. Il nuovo servizio è stato annunciato oggi attraverso un post sul blog ufficiale di Youtube e firmato da Olivia Ma, Head of Strategy and Operations, News Lab in Google. Nel post si legge:
"Con Newswire, speriamo di fornire ai giornalisti una risorsa affidabile per soprire news e video sugli eventi più importanti del momento ed evidenziare i video di chi è testimone oculare di un evento e che offrono un punto di vista importante su una notizia. Newswire coprirà notizie sia mondiali che nazionali..."Newswire è già disponibile e raggiungibile all'indirizzo http://youtube.com/newswire. Il nuovo servizio apre con un mini editoriale che spiega le ragioni della sua esistenza e che recita:
"Oggi tutti sono in grado di raccontare una notizia, ma quando ognuno racconta una notizia, quali sono veramente le storie che sono degne di essere ascoltate? Google News Lab ha scelto di collaborare con Storyful e il suo team di redattori poiché loro sono in grado di trovare le informazioni postate sui social network come Youtube e mostrare i contenuti più interessanti della giornata, usando un misto di tecnologia e di esperienza giornalistica"Al momento in cui scriviamo Newswire mostra solo contenuti in lingua inglese, non ci sono informazioni su come il servizio evolverà anche per altri paesi del mondo.
Articolo Precedente
DxO One trasforma l'iPhone in una telecamera professionale
Articolo Successivo
Twitter prepara una piattaforma editoriale per le notizie