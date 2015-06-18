Twitter prepara una piattaforma editoriale per le notizie
di Redazione
18/06/2015
Twitter vuole a tutti i costi ampliare la base del pubblico a cui si rivolge e sopra ogni altra cosa vuole che il social diventi il più grande mezzo di informazione in tempo reale su Internet. Allo stato attuale il social non è così lontano dai suoi obiettivi, già adesso Twitter raccoglie informazioni su notizie ed eventi da tutto il mondo e rappresenta un canale di comunicazione importante per chi vuole rimanere costantemente aggiornato. Tuttavia seguire il flusso di una notizia attraverso Twitter non è sempre immediato e richiede una certa conoscenza nell'identificare gli hashtag e capacità di discernere un contenuto informativo affidabile da uno meno affidabile. In altre parole Twitter è un'enorme fonte di informazione ma solo mediamente organizzata. Per questo motivo il social dell'uccellino ha in mente un altro progetto a cui è stato assegnato il nome di Project Lightning.
Un magazine per la copertura degli eventi in tempo realeProject Lightning è un nuovo strumento che raccoglierà in unico punto centrale le notizie relative agli eventi di rilievo del giorno, mostrandoli in forma organizzata agli utenti. La novità importante è che non ci sarà un sistema completamente automatico dietro la scelta degli eventi da mostrare ma ci sarà un team editoriale che curerà la scelta delle notizie ed i tweet da mostrare. Si tratta di una svolta epocale per Twitter che così facendo affianca ai suoi tradizionali feed, alimentati dagli utenti, contenuti più specialistici e sviluppati attraverso un approccio editoriale e giornalistico.
Video e immagini caricati velocementeDal punto di vista tecnico Project Lightning sarà accessibile sia agli utenti registrati sia agli utenti che non hanno accesso a Twitter in modo da rendere disponibili le notizie ad una platea sempre più vasta di utenti. I contenuti potranno essere instantaneamente incorporati e rilanciati da altri siti web. Ci sarà anche un meccanismo di precaricamento dei video e delle foto che in una qualche misura renderà estremamente fruibile il fluire dell'informazione.
"È un nuovo modo di guardare ai tweet"ha detto Kevin Weil, a capo del progetto per Twitter.
"Questo è un cambiamento importante non un'evoluzione"ha proseguito
La scelta delle notizieSull'App dedicata ai dispositivi mobile comparirà un bottone al centro della home. Utilizzando il nuovo bottone comparirà una finestra che mostrerà i vari eventi importanti su cui le persone stanno twittando in un determinato momento. Gli eventi potrebbero essere selezionati dalla redazione sulla base di quelle che sono le aspettative del giorno, oppure potrebbero formarsi sulla base di news importanti che accadono in tempo reale. In altre parole se è previsto un evento importante nel corso della giornata, oppure una notizia prende corpo a causa di un fenomeno naturale o un evento di cronaca, Twitter organizzerà intorno all'evento un'esperienza totalmente immersiva per l'utente affinché possa ottenere ogni informazione testuale, video o fotografica attraverso Project Lightning.
"Si baserà intorno a tutto ciò che è interessante"spiega Weil.
"Potrebbe trattarsi di attualità. Potrebbero essere breaking news. Potrebbero essere spettacoli o sport. Ma anche eventi culturali ed eventi vicini alla posizione dove vi trovate. Ci sono delle cose stupefacenti ad esempio che vengono postate per ricordare anche eventi nel passato. Ma è difficile scoprirle. Spesso si deve avere una buona conoscenza come utente per trovare i contenuti più interessanti, ma noi possiamo farlo facilmente e confezionare le notizie in modo accurato"In altre parole Twitter attraverso Project Lightning diventerà un editore a tutti gli effetti andando a sfidare i competitors sul terreno della copertura degli eventi in tempo reale. Non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio di Project Lightning ma BuzzFeed sito che per primo ha riportato la notizia sottolinea che ci sono ancora molti mesi prima che il prodotto sia disponibile al grande pubblico.
Articolo Precedente
YouTube lancia NewsWire il canale per i giornalisti
Articolo Successivo
Auto elettriche per il Senato, 4 Renault Zoe ad emissioni zero