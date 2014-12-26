Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

DDos su Playstation Network e XBox Live. Hacker nuova sfida a Microsoft e Sony

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
DDos su Playstation Network e XBox Live. Hacker nuova sfida a Microsoft e Sony

Avete ricevuto una nuova console per Natale e siete pronti per passare le feste a giocare attaccati con i vostri giochi preferiti? In realtà potreste avere avuto un'amara sorpresa. A rompere le uova nel paniere a Microsoft e Sony nel giorno di Natale è stato questa volta un gruppo di hacker noto come Lizard Squad. Nel giorno di Natale poco prima delle 22 ore italiane, sono andati down le piattafome online di XBox e Playstation lasciando i video-giocatori a bocca asciutta. L'attacco è stato a quanto pare condotto attraverso un poderoso DDos (Denial of Service). I motivi dell'attacco sono ancora sconosciuti. Non è ben chiaro se ci sia un legame con la recente proiezione del film "The Interview". Nessuna dichiarazione è stata fatta a tal proposito. Tuttavia il gruppo Lizard Squad aveva twittato: 10.00RTS e smetteremo di attaccare XBOX e PSN. I servizi core di XBOX sembrano essere tornati online se pure con alcune limitazioni, altalenante la situazione di PSN Network apparentemente ancora offline

psn-network-status-after-ddos xbox-live-status-after-ddos
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Regali sgraditi? Si riciclano su eBay

Articolo Successivo

Un messaggio nella bottiglia di birra con il QR Code

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021