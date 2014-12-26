DDos su Playstation Network e XBox Live. Hacker nuova sfida a Microsoft e Sony

Avete ricevuto una nuova console per Natale e siete pronti per passare le feste a giocare attaccati con i vostri giochi preferiti? In realtà potreste avere avuto un'amara sorpresa. A rompere le uova nel paniere a Microsoft e Sony nel giorno di Natale è stato questa volta un gruppo di hacker noto come Lizard Squad. Nel giorno di Natale poco prima delle 22 ore italiane, sono andati down le piattafome online di XBox e Playstation lasciando i video-giocatori a bocca asciutta. L'attacco è stato a quanto pare condotto attraverso un poderoso DDos (Denial of Service). I motivi dell'attacco sono ancora sconosciuti. Non è ben chiaro se ci sia un legame con la recente proiezione del film "The Interview". Nessuna dichiarazione è stata fatta a tal proposito. Tuttavia il gruppo Lizard Squad aveva twittato: 10.00RTS e smetteremo di attaccare XBOX e PSN. I servizi core di XBOX sembrano essere tornati online se pure con alcune limitazioni, altalenante la situazione di PSN Network apparentemente ancora offline

Our engineers are continuing to work hard to resolve the network issues users have experienced today. Thanks for your continued patience! — Ask PlayStation (@AskPlayStation) 26 Dicembre 2014

We are aware that some users are reporting issues accessing PSN this morning. Thanks for your patience as we investigate. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) 25 Dicembre 2014

Some Xbox One users may currently be experiencing issues signing into Xbox Live. Please see http://t.co/99xfLNN0o8 for more info. ^AD — Xbox Support (1-5) (@XboxSupport) 26 Dicembre 2014

Attacks were stopped around 2 hours ago, the current downtime is just the aftermath. — Lizard Squad (@LizardMafia) 26 Dicembre 2014

Our ddos was possible thanks to rooted undersea routers used on transatlantic cables. — Lizard Squad (@LizardMafia) 26 Dicembre 2014