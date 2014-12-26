Regali sgraditi? Si riciclano su eBay
di Redazione
26/12/2014
Vi hanno regalato l'ennesimo maglione che proprio non vi piace? un paio di pantofole decisamente fuori moda? oppure un'orribile borsetta? Niente paura, se prima le occasioni di riciclo non erano frequenti, al tempo di internet ci sono molti modi di liberarsi di un regalo non gradito. Amazon, eBay, subito.it sono una piazza perfetta per liberarsi di un dono particolarmente brutto e guadagnarci anche qualche soldo. Inutile sentirvi in colpa, non siete i soli a non sopportare questo o quel dono che cozza con il vostro gusto e che farebbe più bella figura in un film horror. Una recente ricerca condotta da TNS e commissionata proprio da eBay sancisce che il 43% degli intervistati deciderà di tenere i doni nonostante l'evidente bruttezza, il 26% li regalerà a sua volta, il 20% li donerà in beneficenza, mentre il 10% li venderà online. Di quest'ultimo 10% ben il 61% li venderà su eBay. Non siete dunque soli. Ma ecco alcuni consigli per riciclare il vostro regalo vendendolo online e traendone il masssimo profitto. 1) Prima di tutto scegliete il negozio online dove volete vendere il vostro regalo. eBay, Amazon, o subito.it sono tutti e tre scelte validissime. Se avete già feedback positivi su eBay potrebbe essere una buona scelta. Se optate per vendere il vostro regalo in una località a portata di mano, in modo da evitare la spedizione, subito.it potrebbe fare al caso vostro. Per una vetrina internazionale di sicuro successo potreste voler vendere il vostro prodotto su Amazon. 2) Assicuratevi di publiccizzare il vostro regalo al di fuori della vostra cerchia di amici. Sarebbe imbarazzante che arrivasse un'offerta proprio da colui/colei che ve lo ha regalato 3) Mantente la confezione integra. Resistete alla tentazione di aprire la confezione originale. Prodotti ancora impacchettati potrebbero avere un valore commerciale più alto. 4) Verificate il prezzo di mercato ed applicate uno sconto. Siate onesti, non cercate di approfittare dell'occasione 5) Scrivete una presentazione dettagliata del contenuto di ciò che state cercando di vendere. Non siate approssimativi ed assicuratevi che la vostra descrizione sia onesta e fedele al contenuto del pacco. Seguite questi 5 semplicissimi punti per reciclare il vostro regalo non gradito. Tuttavia per quanto sia brutto, se è stato fatto con il cuore, concedetevi qualche attimo in più prima di gettarlo nei meandri della rete Foto by Steven Depolo (CC BY 2.0) Fonte Dati: Ansa
