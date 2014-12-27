Dopo PSN e XBox ora gli Hacker puntano a Tor
27/12/2014
Contemporaneamente sono comparsi all'interno della rete TOR un numero elevatissimo di nuovi nodi dal nome abbastanza evocativo di LizardNSA. Il probabile tentativo di Lizard è quello di fornire alla rete Tor un numero fra 3.000 e 6.000 nuovi nodi. Teoricamente controllando un numero così elevato di nodi sarebbe possibile rintracciare il percorso dei pacchetti attraverso di essi ed in questo modo verrebbe meno l'anonimato.
To clarify, we are no longer attacking PSN or Xbox. We are testing our new Tor 0day.— Lizard Squad (@LizardMafia) 26 Dicembre 2014
Ad ogni modo anche disponendo di un numero così elevato di nodi, questi ultimi dovrebbero conquistarsi la fiducia dei restanti prima di poter essere utilizzati e dovrebbero fornire alla rete un banda sufficiente ampia per garantirsi di essere utilizzati dal network. Tutte queste condizioni non sono facili da raggiungere insieme.
Non sembrano per ora emergere dunque delle intenzioni precise da parte di Lizard Squad rispetto a come intende attaccare Tor, sempre che intenda veramente farlo e non è neanche ben chiaro perché dovrebbe volerlo fare.
This is what the Tor network looks like right now. pic.twitter.com/0QQAGVTRRI— Nadim Kobeissi (@kaepora) 26 Dicembre 2014
