Home Gadget e Curiosità Un messaggio nella bottiglia di birra con il QR Code

Un messaggio nella bottiglia di birra con il QR Code

di Redazione 26/12/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ci sono cose che non avreste mai il coraggio di dire di persona, ma potreste volerle inviare come nel più classico "messaggio nella bottiglia". Tuttavia sarebbe un po' anacronistico inserire un bigliettino in una bottiglia e aspettare che qualcuno lo legga. Così il marchio argentino Andes ha creato una bottiglia con tanto di QR Code che vi consente di inviare un video-messaggio in una bottiglia di birra. Il funzionamento è semplice. Comprate una bottiglia di birra Andes, scansionate il QR Code con lo Smartphone e registrate il vostro video messaggio, poi spedite la birra al destinatario, o se preferite la lasciate in giro affinché qualcuno la trovi. Chi riceve la bottiglia scansiona il QR Code e e come per incanto appare il video-messaggio nella bottiglia. Tutto sommato è una trovata di marketing divertente. Non cambia la vita a nessuno, ma se avete voglia di regalare un video messaggio in um modo spiritoso, potrebbe essere un'idea :) [youtube http://youtu.be/Uz8F0BGsQKw] [youtube http://youtu.be/mKKZPgI5nFI]