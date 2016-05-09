Captain America? è un successo [Trailer in lingua originale]

Captain America conquista il pubblico italiano piazzandosi al primo posto nella classifica dei film più visti nelle sale cinematografiche. Un successo che giunge direttamente da oltreoceano e che ha contagiato senza difficoltà gli italiani amanti degli effetti speciali e i cultori dei fumetti Marvel che con quest’ultimo film ha davvero centrato l’obiettivo, mettendo in scena un Captain America senza eguali.

Captain America-Civil War, distribuito in 969 copie, in appena cinque giorni ha incassato in Italia quasi sei milioni di euro, precisamente 5 milioni 771.529 euro con una media per sala di 4.890, piazzandosi alla testa del box office italiano a conferma del risultato americano che lo ha visto da subito in cima alla classifica Usa.

Un risultato davvero eccezionale per il film della Disney che racconta la lotta interna agli Avengers e che è nelle sale italiane dallo scorso 4 maggio. Il film diretto da Anthony e Joe Russo ha conquistato gli spettatori oltre che per gli spettacolari effetti speciali, anche per la trama avvincente e l’originalità del racconto, in cui la lotta all’interno della stessa squadra di super eroi a quanto pare entusiasma più della lotta contro i nemici cattivi. Nel film della Marvel la leggendaria squadra Avengers è per la prima volta divisa in due fazioni, una capeggiata da Steve Rogers e l’altra da Tony Stark. Captain America e Iron Men si ritrovano ad essere in contrasto a causa delle nuove disposizioni governative in merito alla sicurezza e che imporrebbe agli Avengers di accettare il nuovo sistema di vigilanza.

Il nuovo colossal della Marvel Cinematic Universe ha riscosso un incredibile successo di critica già nel corso dell’anteprima alla stampa americana che ha esaltato la regia equilibrata dei fratelli Russo. Captain America-Civil War non smentisce le attese del pubblico e si rivela essere un film capolavoro, avvincente sia per la trama che dal punto di vista tecnico e digitale, in grado di rendere estremamente realistiche le scene in cui gli Avengers utilizzano i loro poteri da super eroi così come si evince già dal trailer in cui si pregustano epiche scene di lotta.

