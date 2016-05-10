Caricamento...

Fitbit Alta, l'evoluzione di Fitbit Classic migliora il mondo dei fitness tracker

Redazione

Redazione

10/05/2016

Definito come uno dei fitness tracker dal migliore design degli ultimi tempi e dalla portabilità eccezionale, Fitbit Alta si sta rapidamente conquistando un posto d'onore nel mondo degli smartwatch nati per accompagnarci durante l'attività sportiva quotidiana. Con il suo fattore di forma longilineo e leggero, statistiche di fitness puntuali e precise, Alta ci presenta tramite il suo display di risoluzione 128 x 36 a 14 pollici, funzioni di tracciamento dei passi effettuati, distanza percorsa, calorie bruciate durante l'allenamento e durata del medesimo, utilizzando un accelerometro a tre assi di buona precisione. Fitbit Alta ci consente inoltre di utilizzare la funzione integrata Sleep Tracking per monitorare la durata e la qualità del nostro sonno ed eventualmente cambiare le nostre abitudini se scoprissimo, attraverso la consultazione dell'attività quotidiana registrata dallo smartwatch, alcune discrepanze tra i risultati che vogliamo raggiungere in termini di equilibrio tra riposo, attività fisica e un generale livello di rilassamento: l'aspetto legato al rilevamento dell'attività motoria e del benessere psicofisico è chiaramente quello più enfatizzato su Fitbit Alta, che riserva comunque spazio alla ricezione delle notifiche, tra cui chiamate, messaggi SMS e Calendario.

Fitbit Alta e la sua ottima companion app

Come la maggior parte dei suoi "colleghi" fitness tracker, anche Fitbit Alta riesce a dare il meglio di sé tramite una companion app. Si tratta di un buon ecosistema di rilevazioni presentate tramite un'interfaccia con grafici a barre chiari e facili da leggere e memorizzare; l'app mostra inoltre diverse "social challenges" che possono aiutarci in termini di motivazione nella nostra attività fisica quotidiana, confrontando i risultati con altri proprietari di FitBit. Come funzione supplementare, l'app dedicata ad Alta permette inoltre di mantenere un log comprensivo dei cibi di cui ci si è nutriti durante gli allenamenti, consentendo così di elaborare anche un piano di dieta personale: quale migliore occasione, quindi, per esercitarsi e prendersi cura della propria salute allo stesso tempo, grazie alle funzioni proposte da questo nuovo e leggero smartwatch?
Redazione
Redazione

