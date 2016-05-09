Huawei P9 Lite sbarca in Italia: caratteristiche e prezzo
di Redazione
09/05/2016
Huawei P9 Lite: scheda tecnica e prezzoLa versione Lite del P9 ha un corpo in alluminio e uno spessore di soli 7,5 millimetri. Il display è lo stesso del fratello maggiore: un IPS da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre il processore è un Kirin 650 con frequenza massima di 2 GHz, a differenza del P9 sul quale monta un processore octa core Kirin 955. La memoria RAM è da 3 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 16 GB espansibili fino a 128 GB tramite schede MicroSD. La fotocamera è da 13 Megapixel con lente grandangolare (28 millimetri) e apertura f/2.0, contro quella a doppio obiettivo presente sull’Huawei P9. In ogni caso, sarà possibile anche con lo smartphone Lite regolare manualmente i parametri prima dello scatto, applicare filtri ed effetti, registrare video in time-lapse e in slow motion. Huawei P9 Lite si conferma dunque uno smartphone ben curato anche nel comparto audio. Sulla cover posteriore non manca il lettore di impronte digitali che consente di effettuare diverse operazioni in meno di 0,5 secondi: scattare foto, rispondere alle telefonate, aprire le notifiche… I moduli relativi alle connettività comprendono WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, LTE Cat. 4 (nano SIM) e micro USB. La batteria da 3.000 mAh garantisce un’autonomia fino a due giorni in stand by. Il sistema operativo “di fabbrica” è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Huawei P9 Lite è in commercio in Italia al prezzo di 299 euro ed è acquistabile in tre colorazioni: bianco, nero e oro. https://www.youtube.com/watch?v=9-uY6lDnMFc
