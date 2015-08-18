Home Hardware Canon multifunzione inkjet pensati per il cloud

Canon multifunzione inkjet pensati per il cloud

di Redazione 18/08/2015

Tre nuovi modelli inkjet multifunzione in arrivo da Canon: PIXMA MG5750, MG6850 e MG7750. Con questi nuovi tre modelli, adatti sia per l'ufficio che per uso domestico, Canon ha focalizzato l'attenzione verso l'utilizzo semplificato dei più comuni servizi in cloud e sulla qualità di stampa. Tutti i modelli offrono stampa copia e scansione e sono compatibili direttamente con i servizi di cloud più diffusi come GoogleDrive, Dropbox, Evernote, Microsoft Onedrive. Nel caso di MG6850 e MG7750, attraverso la funzione PIXMA Cloud Link gli utenti sono i grado di accedere a questi servizi direttamente dagli schermi touch del dispositivo, senza dover passare attraverso un computer collegato. Anche le funzioni di scansione sono state pensate per un utilizzo distribuito e reso facilmente accessibile attraverso il cloud. PIXMA Cloud Link Scan e Remote Print consentono di scansionare un documento in locale e stamparlo remotamente. In questo modo è per esempio possibile scansionare un documento lavorando da casa e stamparlo in ufficio. I tre modelli sono dotati anche di una funzione risparmio energia attraverso l'accensione/spegnimento automatico che si attiva quando si lancia una stampa attraverso il cloud. Grande attenzione anche agli inchiostri. IL modello PIXMA MG7750 utilizza sei cartucce d'inchiostro separate per stampe ad alta risoluzione fino a 9600 dpi. PIXMA MG6850 e MG5750 utilizzano sistemi di stampa a 5 inchiostri ad alta qualità di stampa. Tutti e tre i nuovi multifunzione PIXMA supportano le cartucce opzionali XL, che permettono agli utenti di stampare di più risparmiando. Interessante il prezzo delle tre stampanti, che saranno disponibili da Settembre, ad un prezzo indicativo di €93 per PIXMA MG5750, €125 per PIXMA MG6850 e €188 per PIXMA MG7750 [gallery ids="8193,8192,8191,8190,8189,8188,8187,8186,8185,8184,8183,8182,8181,8180,8179,8178,8177,8176,8175,8174,8173,8172,8171"]