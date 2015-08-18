Google Hangouts ha un sito tutto suo
di Redazione
18/08/2015
Google Hangouts ha ora un sito tutto suo: l’azienda di Mountain View ha infatti deciso di ospitare su un portale proprietario il noto servizio di messaggistica. La scelta è stata dettata dalla volontà di semplificare l’accesso agli utenti che hanno intenzione di adottare Hangouts: il client web si presenta con un’interfaccia altamente intuitiva con tanto di elenco contatti sulla parte sinistra. Una volta raggiunto il nuovo sito, sarà un gioco da ragazzi avviare sessioni di chat, telefonate e videochiamate via Web. L’utente ha a disposizione un apposito pulsante per ciascuna funzione. Tramite il servizio di Messaggistica, ad esempio, è possibile avviare conversazioni testuali a due o alle quali partecipano anche molteplici contatti. I messaggi possono essere arricchiti con foto, mappe e le immancabili emoticons. Inoltre, è possibile sincronizzare le conversazioni con più dispositivi, in modo da potervi accedere facilmente dovunque ci si trovi. La funzione Video, invece, consente di avviare una videochiamata gratuita: Hangouts consente di “invitare” fino ad un massimo di 10 amici e su desktop è possibile aggiungere anche le app Disegno ed Effetti. Con Voce, invece, Google Hangouts consente di avviare telefonate tradizionali da desktop, ma anche via dispositivi Android e iOS. Per gli utenti residenti in USA e Canada è possibile anche chiamare gratuitamente i numeri di rete fissa e usufruire di tariffe agevolate per le chiamate internazionali. Dopo aver migliorato l’app mobile, quindi, Google conferma di dare notevole importanza al servizio Hangouts, che è ormai considerabile il diretto concorrente di Skype (Microsoft), WhatsApp e Facebook Messenger. Ad aprile, con una mossa analoga a quella di Google, anche Mark Zuckerberg aveva lanciato un sito web dedicato unicamente al servizio di Messenger: sembra che la guerra dei colossi di Internet, dunque, sia stia combattendo principalmente sui servizi di messaggistica integrata.
Articolo Precedente
iPhone 6S, 6S Plus ed una nuova Apple TV forse a Settembre
Articolo Successivo
Canon multifunzione inkjet pensati per il cloud