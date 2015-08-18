iPhone 6S, 6S Plus ed una nuova Apple TV forse a Settembre
di Redazione
18/08/2015
Mercoledì 9 Settembre è la data pianificata da Apple per il suo annuale evento autunnale. I contenuti attesi sono quelli della presentazione dei nuovi iPhone 6S e 6S Plus ed il relativo Force Touch. Tuttavia se la presentazione di iPhone 6S e 6S Plus è ormai data per scontata, è il nuovo box per l'Apple TV a destare la maggiore attenzione. Dopo molti rinvii Apple potrebbe, infatti, presentare a Settembre proprio una versione aggiornata di Apple TV e la grande novità è che potrebbe trattarsi del primo modello disponibile con iOS 9 e con il pieno supporto all'App Store. Non è una notizia da poco, perché chiude il cerchio dei servizi offerti da Apple nel campo dell'entertainment, con un unico sistema operativo e con l'App Store come centro di raccolta di tutte le App dedicate all'ecosistema Apple. Apple aveva già annunciato alla WWDC di Giugno un aggiornamento per la sua Apple TV, sia nel senso dell'hardware, sia nel senso del software, tuttavia la casa della mela aveva poi posticipato il lancio a data da definirsi. Sono in molti adesso a sostenere che proprio l'adozione di iOS 9 per la piattaforma TV sia la causa del ritardo. L'Apple TV potrebbe arrivare con un nuovo design, il supporto per Siri e la ricerca proattiva già presente in iOS 9. Il ruolo principale sarebbe però destinato al supporto per l'App Store insieme al nuovo SDK che consentirebbe agli sviluppatori di sviluppare in modo omogeneo applicazioni per iPhone, iPad e anche Apple TV. Sul fronte iPhone, si attende l'annuncio di iPhone 6S e 6S plus, il cui rilascio definitivo potrebbe avvenire il 18 Settembre. La novità più attesa è quella del Force Touch, ovvero la capacità per lo schermo di recepire il livello di pressione esercitata dalle dita della mano e reagire di conseguenza. In altre parole, l'introduzione del Force Touch implica un maggior numero di interazioni possibili. Ad esempio alzare o abbassare il livello di volume audio del dispositivo potrebbe corrispondere ad una maggiore o minore pressione sullo schermo. Altre migliorie attese con iPhone 6S riguardano la migliorata connettività grazie all'adozione del modem MDM9635M di Qualcomm ed una maggiore durata della batteria. Scontata la presenza di iOS 9 con tutto ciò che ne consegue in termini di ricerca proattiva, deep link, gestione delle mappe, nuova tastiera, Apple Pay, News, lo Split Screen e naturalmente la perfetta integrazione di Apple Music
Articolo Precedente
OnHub: il router WiFi di Google
Articolo Successivo
Google Hangouts ha un sito tutto suo