OnHub: il router WiFi di Google

di Redazione 19/08/2015

Google lancia OnHub, un router Wifi pensato per rendere più semplice e sicura la connessione ad Internet per tutta la famiglia. È quanto si apprende da un eloquente video con il quale il colosso di Mountain View presenta il nuovo prodotto, realizzato in collaborazione con l’azienda TP-LINK. Il router di Google è stato realizzato con un design tale da adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento: a differenza dei router tradizionali, ha una forma cilindrica, che lo rende più facilmente camuffabile all’interno degli ambienti. All’interno di questo “tubo” sono state introdotte ben 13 antenne wireless e sarà disponibile inizialmente in due colorazioni - nero e blu - in attesa che siano lanciate nelle prossime settimane ulteriori varianti cromatiche. OnHub è stato pensato per rendere a tutti gli effetti la vita più facile, soprattutto agli utenti meno smaliziati: senza dover perdere molto tempo in complicate configurazioni, il router di Google controlla in tempo reale la qualità del segnale, l’utilizzo della banda da parte dei dispositivi connessi e le frequenze, in modo tale da stabilire le priorità a seconda delle necessità degli utenti. Senza alcun intervento manuale, inoltre, Google OnHub è in grado di scaricare e installare gli aggiornamenti, oltre che proporre soluzioni ad eventuali problemi sorti durante la connessione senza fili. Come se non bastasse, tutte le impostazioni di OnHub possono essere gestite tramite una pagina Web dedicata oppure con un’apposita App, che ne gestisce configurazioni e quant’altro. Il router di Google sarà inizialmente venduto negli Stati Uniti, per poi diffondersi anche al di fuori dei confini a stelle e strisce. Il prezzo di partenza è di 199,99 dollari. https://www.youtube.com/watch?v=HNnfHP7VDP8