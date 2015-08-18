Apple Music Festival, stream su Beats 1 e tanti big in arrivo
di Redazione
18/08/2015
L'Apple iTunes Festival è di ritorno a Londra come ormai ogni anno dal 2007. Tuttavia quest'anno rappresenta un cambio significativo per il famoso festival musicale della casa di Cupertino. Il nuovo nome scelto per la manifestazione sarà semplicemente "Apple Music Festival". Una mossa abbastanza scontata, tesa ad allineare il nome dell'evento con il brand Apple Music, il servizio di streaming musicale lanciato da Apple con grande enfasi il 30 Giugno 2015. Altra novità importante per l'Apple Music Festival sarà relativa alla durata. L'evento si svolgerà dal 19 al 28 Settembre nel corso di 10 notti invece che nell'arco di un mese come per le manifestazioni precedenti. Invariata invece la storica sede di Roundhouse. L'arco temporale ridotto per il festival, potrebbe portare a qualche problema per la disponibilità dei biglietti. Per coloro che non riusciranno a mettere le mani su un ticket di ingresso, tuttavia Apple trasmetterà l'intero evento proprio attraverso il servizio di streaming musicale Apple Music. Approfondimenti e commenti saranno ovviamente proposti da Beats 1, la radio online che Apple ha lanciato insieme ad Apple Music. Tanti i big che parteciperanno alla manifestazione: One Direction (22 Settembre), Disclosure (25 Settembre), Pharrell Williams (26 Settembre), Florence and The Machine (28 Settembre). Rimangono ancora disponibili 6 notti per altrettanti Big che dovranno impreziosire la manifestazione. Apple, piazza dunque un altro colpo di marketing sul terreno della musica, unendo insieme il proprio servizio di streaming al nome di un festival che nel tempo sta diventando sempre più un evento centrale nel calendario di artisti e relativi fan
Articolo Precedente
Canon multifunzione inkjet pensati per il cloud
Articolo Successivo
Android M ha un un nome: Marshmallow