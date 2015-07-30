Home Fotografia Canon ME20F-SH la videocamera che vede nel buio

Canon ME20F-SH la videocamera che vede nel buio

di Redazione 30/07/2015

Canon presenta ME20F-SH una videocamera professionale di alto livello il cui punto di forza principale è l'altissima sensibilità ISO massima che raggiunge quasi i 4 milioni (+75dB). In altre parole una videocamera in grado di ottenere immagini di ottima qualità in condizioni di luce quasi nulla. Canon ME20F-SH è stata progettata per un impiego professionale specialmente in ambienti dove difficilmente si possono ottenere condizioni di luce favorevole ad una normale videocamera. Riprese notturne, esplorazioni dei fondali marini, attività speleologiche, astronomia e videosorveglianza sono alcuni dei campi dove la Canon ME20F-SH può sfruttare pienamente le caratteristiche di eccezionale sensibilità del suo sensore. Questo nuovo gioiellino di Canon, con la sua vocazione ad essere utilizzata in condizioni di luce quasi impossibile, aggira totalmente l'impiego degli infrarossi che tipicamente produce immagini in bianco e nero di bassa qualità e garantisce, invece, video Full HD di livello professionale. Per gli amanti delle sigle la Canon ME20F-SH dispone di un sensore CMOS Full Frame 35 mm di nuova concezione da 2,26 MP, unitamente a un processore DIGIC DV. Canon ha poi messo in opera una serie di ottimizzazioni per ridurre il livello di rumorosità delle immagini e contemporaneamente ottenere un livello di sensibilità ISO molto elevato. Ovviamente per ottenere simili risultati è stato necessario accettare qualche compromesso, dunque la massima risoluzione Full HD raggiungibile è di 1080p. Si tratta comunque di un compromesso più che accettabile se si considera l'eccezionale versatilità dello strumento in qualsiasi condizione di luce. Ottima anche la compatibilità con una serie piuttosto generosa di lenti. La ME20F-SH impiega l’innesto obiettivi Canon EF con Cinema Lock – come sulla videocamera Cinema EOS C500, caratteristica che rende sostanzialmente la videocamera compatibile con la maggior parte degli obiettivi intercambiabili Canon2. Proprio la varietà delle ottiche utilizzabili in ogni condizione di luce, rende la Canon ME20F-SH un prodotto estremamente versatile che puo' essere utilizzato con soddisfazione da quel pubblico di professionisti sempre alla ricerca di strumenti in grado di concretizzare il proprio talento. A causa della natura estremamente settoriale del prodotto disponibilità solo presso partner selezionati a partire dalla fine del 2015. Prezzo non ancora dichiarato, ma questo gioiellino di tecnologia potrebbe raggiungere un valore intorno ai 30.000$ [gallery ids="8045,8046,8047,8048"]