Auto di Apple a Roma per migliorare il servizio di mappe
di Redazione
30/07/2015
Le auto di Apple in questi giorni sono in giro per Roma per effettuare il tracciamento fotografico e stradale che consentirà una migliore copertura del territorio all'interno del servizio di mappe della casa di Cupertino. Il sito di Apple http://maps.apple.com/vehicles/ che elenca i luoghi che saranno attraversati dalle auto della mela in relazione alla mappatura del territorio, nel caso di Roma riportano: Roma Capitale (Rome [I, II, XII, XIII, XIV, XV]) Ovvero le auto di Apple attraverseranno i municipi I, II, XII, XIII, XIV, XV della capitale. Da tempo Apple è impegnata per migliorare il proprio servizio di mappe. Nel 2012 la casa di Cupertino aveva abbandonato le mappe di Google per dedicarsi alla costruzione di un proprio servizio. L'operazione per la verità aveva suscitato parecchi dubbi ed il servizio di mappe di Apple è stato spesso criticato anche dai fan più fedeli della casa della mela. Di fatto il livello di precisione raggiunto dal servizio mappe di Apple non è mai stato considerato un metro di misura attendibile. Tuttavia Cupertino ormai da anni è impegnata nel recuperare il terreno perso. La società di Tim Cook e soci di tanto in tanto ha a dato luogo ad acquisizioni di aziende specializzate in servizi localizzazione GPS e mappatura del territorio. Recentemente, nel mese di Maggio 2015, ha acquistato Coherent proprietaria di tecnologie come High Integrity GPS (“iGPS”) che consente di rilevare un punto su una mappa con una margine di errore di qualche centimetro. L'acquisizione di Coherent è solo l'ultima in ordine di tempo, in precedenza Apple aveva acquistato aziende del calibro di Placebase, Locationary e Hopstop. La mappatura di Roma rientra nell'ampio piano di Apple teso a migliorare la precisione del proprio servizio di mappe e che vede coinvolte altre città europee come Parigi e Dublino insieme ad un vasto numero di città degli Stati Uniti. Con l'arrivo di iOS9 il servizio di mappe di Apple ha introdotto in alcune città pilota le indicazioni per raggiungere le località utilizzando metro, treni, autobus e mezzi di trasporto pubblici.
