Makerland apre lo store per l’artigianato 2.0

di Redazione 30/07/2015

Inaugurato pochi giorni fa a Monza, MakerLand il primo store dedicato all’artigianato digitale made in Italy. Definirlo negozio è riduttivo, perché oltre ad essere un punto vendita al dettaglio dove acquistare schede elettroniche, stampanti 3D o oggetti per sbizzarrirsi e cimentarsi a personalizzare in modo fantasioso, MakerLand è luogo di formazione, per crescere e toccare con mano questo settore in piena evoluzione. Makerland nasce dalla collaborazione tra Gallerie Commerciali Italia e Auchan, la catena francese di supermercati, Opendot, uno spazio multidisciplinare dedicato ai maker, Gummy Industries e Sharazad che operano rispettivamente nel settore marketing, social media strategy, web design e development la prima, e in quello di business strategy, marketing, sviluppo commerciale la seconda. E poi Talent Garden, la rete di coworking del settore digitale estesasi oltre che in Italia, con sedi da Pordenone a Cosenza, anche all’estero. È l’unione di questi brand ad aver reso possibile mettere in piedi Makerland, un luogo di aggregazione, dove la creatività individuale di persone sconosciute tra loro non può che essere alimentata e, chissà, magari dare vita ad idee ancora più grandi. Per questo sono previsti laboratori ed eventi rivolti ad adulti e bambini, perché possano aprirsi a questa declinazione innovativa dell’artigianato che utilizza come strumento la tecnologia. Una sorta di paese dei balocchi per gli amanti dell’artigianato 2.0, ma anche per chi incuriosito voglia guardare da vicino i meccanismi che danno vita a nuovi oggetti in un’altra dimensione, formarsi e cimentarsi loro stessi sperimentando. Gesto simbolico dell’inizio di quest’avventura la consegna da parte di Edoardo Favro, amministratore delegato di GCI e Davide Dattoli, CEO di Talent Garden, delle chiavi stampate in 3D di Makerland, al sindaco di Monza, Roberto Scanagatti. Per chi voglia andare a fare un salto, l’appuntamento è all’Auchan di via Lario a Monza!