Dmail: i messaggi di Gmail ora si autodistruggono

Dmail: i messaggi di Gmail ora si autodistruggono

di Redazione 31/07/2015

Si chiama Dmail ed è una nuova funzionalità di Gmail, la casella di posta elettronica di Google: il suo scopo è quello di consentire l’auto-distruzione delle email una volta lette. Si tratta di una funzionalità che si può rivelare molto utile in un periodo nel quale gli attacchi informatici e i furti di informazioni confidenziali sono quasi all’ordine del giorno. Il principio utilizzato dal colosso di Mountain View è lo stesso di Snapchat, servizio di messaggistica analogo a WhatsApp, che autocancella i messaggi una volta inviati e letti dai destinatari. Una forma quasi totale di privacy, che salvaguarda sia i diritti del mittente, sia quelli del destinatario. La nuova funzionalità di Gmail, denominata non a caso Dmail (D sta per “destroy”), non è altro che una nuova estensione per Google Chrome, sviluppata dai tecnici di Delicious: una volta installata, consente a chi scrive una mail di decidere se se il messaggio potrà essere letto ancora in futuro o se dovrà sparire nel nulla. Dmail, inoltre, sarà presto disponibile anche sulle applicazioni Android e iOS e consentirà agli utenti di impostare alcuni parametri fondamentali, come la revoca di accesso ai messaggi, o il timer che stabilirà il tempo oltre il quale l’email diventerà illeggibile in automatico. E non è tutto: presto sarà disponibile anche una funzione simile per la distruzione degli allegati una volta scaricati dal destinatario. Insomma, si tratta di un’estate molto calda per Google, che ha deciso proprio in questi giorni di relegare in un angolo il progetto Google+. Il profilo del social network di BigG, infatti, è stato slegato da tutti gli altri prodotti Google: non sarà più obbligatorio averlo, ma continuerà ad esistere per gli utenti che vorranno continuare ad utilizzarlo solo ed esclusivamente per condividere status, foto e video con gli amici.