Mosalingua l’App per apprendere le lingue con sistema SRS

Se siete alla ricerca di un’App che vi faccia apprendere le lingue
con un metodo didattico interattivo ed efficace tale da raggiungere in poco tempo ottimi risultati, entrate nel Play Store
o nell’App Store
e cercate Mosalingua
.
Nella sezione istruzione è tra le scaricate, sia in Francia che in Italia. Semplice capirne il perché. All’avvio, un video tutorial guida all’utilizzo dell’App e ne spiega i meccanismi che la rendono adeguata ad ogni livello di apprendente. Mosalingua, infatti, si basa sullo Spaced Repetition System
(SRS
), il sistema di ripetizione ad intervalli
utile a fissare le informazioni nella memoria a lungo termine.
Per farlo si sfrutta appunto l’effetto di distribuzione temporale
per il quale le diverse lezioni vengono ripetute poche volte a distanza di tempi lunghi e non tante volte a distanze di tempi brevi. Tutte le informazioni da assimilare per riempire la valigia di contenuti appartenenti alla lingua straniera, sono divise in flashcards
, in carte suddivise per livello e per categoria
.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wEO-ISvw-jQ]
Si parte dal livello 0, le basi della lingua, dai saluti ai ringraziamenti, ma non per forza. Se si ritiene che il livello non sia adeguato, perché magari si ha già una conoscenza pregressa della lingua, si può scegliere quello in linea con la propria preparazione, selezionandolo dall’apposito menu. In ogni momento si può scegliere con un semplice click di non imparare una determinata carta. In questo modo non verrà aggiunta alla lista del ripasso, proposta inizialmente dopo 8 ore, poi dopo 2 giorni, 8 giorni o un mese fin quando la ripetizione non rivelerà che la carta è stata acquisita.
Tante le categorie, dagli hobby, ai trasporti, al lessico nelle situazioni di emergenza, per tutti i livelli, da quello beginner
a quello advanced
. Le carte messe da parte, quelle ignorate e quelle già imparate, quelle create, tutte possono essere visualizzate nelle liste utili.
Oltre 3000 sono le parole e le frasi registrate con la pronuncia di un nativo e il loro ascolto ne facilita la corretta pronuncia da parte dell’apprendente, che ha anche modo di memorizzare la sua ripetizione e riascoltarla nell’App.
Mosalingua è questo e molto di più, guide, consigli e nuovi contenuti da sbloccare
: proverbi tipici, storie e barzellette alla scoperta di un nuovo linguaggio, di una nuova grammatica, di un modo di esprimersi contestualmente differente, ma per questo affascinante.
Con i risultati che Mosalingua permette di ottenere, si arriva via via a padroneggiare la lingua e tutto quello che la accompagna e questo non fa che motivare positivamente chiunque voglia tuffarsi nelle acque sconosciute di una lingua diversa da quella d’origine.
Mosalingua è a pagamento, 4.99€ che diventano 5.99€, se si opta per il linguaggio specialistico, quello ad esempio del business English. Un'App per chi deve parlare le lingue per motivi professionali, ma anche un'App da portare in vacanza, per chi ha programmato le ferie all'estero e vuole cimentarsi nell'idioma del luogo.