Sony Xperia C5 e M5: le caratteristiche

di Redazione 03/08/2015

Sony presenta due nuovi smartphone di fascia media: si tratta di Xperia C5 Ultra e Xperia M5. Entrambi monteranno il sistema operativo Android 5.0 e saranno disponibili sul mercato in due varianti, una con Sim singola, l’altra con doppia Sim, anche se al momento non si conoscono ancora dettagli su prezzi a listino. Si conoscono, invece, le caratteristiche tecniche dei due nuovi smartphone Sony, il che ci consente di farci subito un’idea con che tipo di dispositivi avremo a che fare. Sony Xperia C5 Ultra L’Xperia C5 Ultra pesa solo 187 grammi ed ha le seguenti dimensioni: 164,2 x 79,6 x 8,2 mm. Lo schermo è da 6 pollici Ful HD e il processore è un octacore 64 bit MediaTek MTK6752 a 1.7 GHz (GPU ARM Mali 760 MP2 a 700 MHz). Può contare su 2 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile tramite microSD. Entrambe le fotocamere, quella frontale e quella posteriore, hanno un sensore da 13 Megapixel e sono ingrado di registrare video in Full HD. Su entrambi i lati sono presenti i LED Flash, mentre la batteria è agli ioni di litio da 2930 mAh. Per quanto riguarda la connettività, è compatibile con WiFi, Bluetooth 4.1, LTE, aGPS, GLONASS e NFC. Sony Xperia M5 Più piccolo rispetto al “parente”, Xperia M5 pesa 142,5 grammi ed ha dimensioni di 145 x 72 x 7,6 mm. Lo schermo è da 5 pollici Full HD e il processore è un octacore 64 bit MediaTek Helio X10 (MT6795) a 2 GHz (GPU IMG Rogue G6200). Sono 3 i GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è di 16 GB, anche in questo caso espandibile con microSD. La fotocamera posteriore ha un sensore da 21,5 Megapixel per registrare video in 4K, mentre quella anteriore è da 13 Megapixel (registra video in Full HD). LA batteria agli ioni di litio è da 2600 mAh. Contrariamente all’Xperia C5Ultra, questo smartphone dispone di certificazioni IP65 e IP68, ragion per cui è immune da schizzi d’acqua e può essere immerso fino ad un metro di profondità per 30 minuti. Le connettività supportate sono: WiFi, Bluetooth 4.1, LTE, aGPS, GLONASS e NFC.