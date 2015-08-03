Angry Birds 2: cinque milioni di utenti l’hanno già scaricato

Come possono degli uccellini arrabbiati avere così tanti player affezionati? A pochi giorni dall’arrivo del secondo capitolo, Angry Birds2 tocca già cifre record, con numeri che arrivano a 5 milioni di download. Se paragonato al successo del primo capitolo i conti tornano, visto che nel 2014 circa due miliardi di persone avevano preso a cuore la causa dei piccoli volatili agguerriti scaricando il gioco. Cosa avrà mai di così tanto speciale questo game che attira il pubblico di ogni età? Forse nulla, forse tutto, dalla grafica rinnovata che crea una piacevole dimensione, agli effetti sonori coinvolgenti, che fanno da sottofondo ad ogni tiro. Quel che è sicuro è che si tratta di un genere che attira e che Rovio, l'azienda finlandese che l'ha sviluppato , ha fatto centro. Si tratta di un rompicapo e come tale stuzzica la curiosità e ingegno, ponendo il giocatore in quella condizione di sfida per la quale l’obiettivo è riuscire con accanimento e ostinazione ad avanzare di livello in livello. Gli Angry Birds si lanciano con una fionda contro dei maialini verdi per recuperare le loro uova. Hanno colori diversi e ognuno ha una funzione che lo contraddistingue. Ad esempio Bomb è nero, scoppia una volta toccato terra, distruggendo anche la roccia, Matilda è bianca e genera uova che se toccate in aria esplodono e poi ci sono Chuck, Red, Bubbles, Stella, Blues, Hal, Mighty Eagle, tutti con poteri differenti. In Angry Birds2 alcuni di loro si ritrovano come Red e Blues, il primo null’altro fa se non rimbalzare a contatto con la superficie, ma è il capo, Blues, invece, indica l’uccellino che da uno si scompone in tre durante il volo ed è efficace contro il ghiaccio. Nuovo protagonista è l’uccello grigio che può colpire anche i bersagli nascosti. 41 gli obiettivi di questo Angry Birds2 ai quali si arriva completando le missioni del giorno, che danno diritto a riscuotere le ricompense e via via a completare lo stormo per avere un angry bird per ogni tipo di livello.