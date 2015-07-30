Ilumi lampadina smart che adatta da sola la luce all'ambiente
di Redazione
30/07/2015
Dopo due anni dalla sua primo lancio ritorna su Kickstarter Ilumi, la lampadina smart per chi vuole dare ad ogni momento la giusta atmosfera. In genere la luce non solo può valorizzare un ambiente, ma influire anche sullo stato d’animo e la qualità del sonno. Ilumi è in grado di adattare in modo del tutto autonomo l’intensità della luce tenendo conto di quella solare oppure di emettere una tonalità piuttosto che un’altra, in base all’ambiente in cui si trova. Favorisce il risparmio energetico, perché rileva le persone presenti in una stanza e si accende e si spegne tenendo conto della loro presenza o meno. Il controllo di Ilumi avviene anche attraverso l’App, disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. Si scatta una foto e Ilumi suggerisce la luce ideale. Da quella calda, bianca, rilassante alla luce più fredda, se ci si sente più energici e attivi, la ricchezza di colori che Ilumi può proiettare comprende una vasta gamma di tonalità, dall’arancione, al porpora, al turchese. Ilumi è una lampadina dinamica, ognuna dotata di tecnologia Bluetooth, cosicché è possibile controllarle separatamente e avere luci diverse in stanze diverse o anche all’interno dello stesso spazio, più colori che illuminano l’ambiente. Ciò non toglie che volendo si possano utilizzare gli interruttori di casa per accendere e spegnere la luce. Un’altra importante caratteristica di Ilumi riguarda la sicurezza. Ilumi può essere impostata per lampeggiare nel caso in cui qualcuno tenti di entrare nell’abitazione e in contemporanea un allarme sullo smartphone avvisa dell’intrusione. Non solo, un’altra impostazione permette che Ilumi segnali con un cambiamento cromatico se il telefono sta squillando e di sincronizzarla con la musica. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=_TU_j9M5YK4] Alla semplicità, luminosità e convenienza che gli utenti hanno apprezzato di Ilumi nella sua prima versione questa integra delle importanti modifiche, basate proprio sui giudizi del prodotto da parte dei consumatori. Agli Iluminati, così chiamati i sostenitori della campagna, quello che viene oggi offerto è un prodotto perfezionato, dal design più piccolo, con una migliore connettività, un’applicazione più intuitiva ed un costo finale contenuto, che dovrebbe essere accessibile a tutti, per un rapporto qualità-prezzo più conveniente. Dai 29$ per la versione da 60 W ai 35 dollari per quella più potente da 85 W, che già da settembre 2015 saranno spedite ad illuminare di luce nuova le case di chi ha effettuato i preordini.
