Home Facebook Facebook: il profilo andrà in eredità dopo la morte

Facebook: il profilo andrà in eredità dopo la morte

di Redazione 30/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il profilo Facebook potrà essere lasciato in eredità dopo la morte. Tra le novità introdotte da Marck Zuckerberg anche per gli utenti italiani, c’è la possibilità di designare un erede che al momento del decesso del titolare del profilo, ne avrà sostanzialmente la proprietà. Siamo all’eredità 2.0, dunque, il cui testamento digitale deve essere formalizzato tramite una semplice procedura implementata dal social network. Fin qui, quando un utente di Facebook è deceduto, il suo profilo - a meno che un parente non ne conoscesse la password - è finito sostanzialmente nell’oblio. “Scegli qualcuno che gestisca il tuo account quando non ci sarai più”, scrive Facebook nell’invito a lasciare il profilo in eredità. Ovviamente, il social network si assicurerà che l’erede sia un utente autentico e che lo stesso rispetti le volontà di chi gli ha lasciato il profilo. L’eredità, infatti, deve rispondere a particolari requisiti: dovrà essere maggiorenne, potrà aggiornare o meno la foto del profilo, rispondere o no alle richieste di amicizia e via discorrendo. Quel che è certo è che chi otterrà il controllo postumo dell’account non potrà tornare indietro nel tempo leggendo i post precedenti al decesso. Per decidere a chi lasciare in eredità il proprio profilo Facebook da iPad o iPhone, bisogna andare in Impostazioni e poi su Protezione. A questo punto bisogna tappare sulla voce Contatto Erede, infine su Invia Messaggio per comunicare il testamento. Se si volesse cambiare ad un certo punto l’erede, basterà ripetere le precedenti operazioni scegliendo alla fine Rimuovi, prima di ricominciare la procedura da capo. Con un Sì in Autorizzazione all’archivio dati, l’erede potrà eventualmente fare un backup dei dati.