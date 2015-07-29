TIM e Netflix accordo per l'Internet TV in Italia

Con questa importante intesa TIM conferma il proprio impegno nella diffusione di servizi innovativi con particolare attenzione al mercato dell'intrattenimento, anche in un'ottica di sviluppo della banda ultra larga nel Paese, e ribadisce il ruolo di abilitatore tecnologico grazie alle sue reti ad altissima velocità fisse e mobili.

"La partnership con Netflix conferma la nostra strategia industriale e ci vede in Italia come l’unica piattaforma aperta di distribuzione di contenuti premium che integra le migliori offerte disponibili sul mercato"

"Questo accordo dimostra ancora una volta come i grandi player premino la qualità delle nostre reti. Con Netflix proseguiamo nel percorso di collaborazione tra le telco e le media companies che ci consente di proporci al mercato con un’offerta pienamente convergente, rafforzando un nuovo modello di business centrato sulla video strategy.”

"Siamo felici di presentare Netflix al pubblico italiano"

"La partnership con Telecom Italia renderà ancora più semplice agli italiani scoprire Netflix e, con esso, un nuovo modo di guardare la TV, che consente agli spettatori di decidere quando e come godersi lo spettacolo."

TIM annuncia oggi di avere raggiunto un'intesa con Netflix per portare l'Internet TV sugli schermi dei televisori italiani. Netflix è uno dei provider americani più grandi nel campo dei contenuti televisivi on demand via internet. Negli USA detiene i diritti televisivi di un gran numero di film, eventi, serie TV e format di successo. TIM offrirà a Netflix banda e infrastruttura tecnologica consentendo a Netflix di erogare i propri contenuti attraverso il l set-top box TIM Vision. In altre parole i clienti TIM potranno visualizzare sulla propria televisione di casa i contenuti di Netflix attraverso il decoder di Telecom.Si legge nel comunicato stampa che annuncia il servizio. Non è ancora disponibile l'offerta economica attraverso la quale gli utenti potranno usufruire dei contenuti, ne è indicato un giorno preciso per il lancio. La partnership è tuttavia importante, perché consente a Netflix di portare in Italia il suo incredibile bagaglio di contenuti andando così a creare le condizioni di ulteriore competizione fra i vari player del mercato.prevedono di introdurre una modalità di sottoscrizione semplificata al servizio. Al momento del lancio i contenuti di Netflix saranno disponibili in lingua originale con sottotitoli e doppiaggio. In particolare in occasione del lancio, l'offerta Netflix comprenderà le esclusive serie originali, tra cui Marvel's Daredevil, Sense8, Bloodline, Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco Polo, i famosi documentari Virunga, Mission Blue e Chef's Table, una speciale selezione di stand-up comedy, oltre ad una sezione interamente dedicata ai più giovani. La programmazione si arricchirà continuamente, includendo anche i primi film originali Netflix, con titoli attesissimi quali Beasts of No Nation, Crouching Tiger, Hidden Dragon: The Green Legend, Jadotville e The Ridiculous 6.dichiara Marco Patuano, Amministratore Delegato di Telecom Italiaafferma Bill Holmes, responsabile generale Business Development di Netflix.