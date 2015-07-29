Amazon.it alimentari: inaugurato oggi lo store online
di Redazione
29/07/2015
Dopo il lancio di Amazon drive through in California, Amazon inaugura oggi il negozio online dedicato ai generi alimentari e all’igiene della casa, estendendo così la sua offerta anche ai prodotti alimentari non deperibili, quindi a lunga conservazione, tra i quali le bevande alcoliche e analcoliche non sono escluse, e a tutto quello che è utile per la pulizia domestica. No a cibi surgelati, ed è facile capire il perché, e no anche a cibi freschi. Sì a caffè, thè, caramelle, biscotti, pasta, snack dolci e salati, così come a olio, aceto, sciroppi, zucchero e dolcificanti, marmellate, miele e articoli per la cura dei bambini e dei neonati, da pannolini, salviettine e detergenti, a creme e trattamenti per la pelle. Questo nuovo servizio non solo favorirà gli utenti, ma rappresenterà una vantaggiosa opportunità per i produttori e i distributori italiani, di vendere la loro merce in Italia e nel mondo, entro i confini di Amazon naturalmente. Sebbene siano presenti già alcuni marchi nazionali e internazionali come Mellin, Barilla, Knorr, Scottex, Mulino Bianco o Huggies, il programma partirà in modo effettivo a settembre. Da allora i clienti potranno ordinare quello di cui necessitano 24 ore su 24 comodamente seduti e connessi. Per gli utenti Prime spedizioni gratuite illimitate e possibilità di scegliere dove farsi recapitare la merce, se a casa o in vacanza o all’ufficio postale più vicino. Per tutti una scossa al metodo convenzionale di fare la spesa, di corsia in corsia, a scegliere i prodotti, o a cercarli per infilarli nel carrello e depennarli dalla lista, in coda al bancone dei salumi, magari con famiglia al seguito, per chi non va di corsa. Con Amazon la spesa si farà online con un click, con la famiglia riunita al massimo davanti ad un pc, in compenso, però ottimizzerà il tempo che potrà essere impiegato in altre attività.
