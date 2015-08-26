Home Fotografia Canon CJ12ex4.3B Lo zoom portatile broadcast 2/3" 4K più grandangolare al mondo

26/08/2015

Canon ha appena annunciato CJ12ex4.3B lo zoom portatile 2/3” 4K più grandangolare al mondo. Con i suoi 4.3mm il CJ12ex4.3B è decisamente orientato ad un pubblico professionale ed in special modo a coloro che hanno bisogno di riprendere ampie porzioni di spazio. Un prodotto indicato per dirette sportive o notizie. Contemporaneamente Canon sta anche lavorando ad uno zoom 4K standard in grado di assolvere a problematiche di ripresa più tradizionali. [gallery columns="4" ids="8269,8270,8271,8272"] Canon CJ12ex4.3B è progettato in modo da coniugare un'alta qualità di immagine ad un'estrema versatilità. Lo zoom ottico 12x coniugato alla qualità garantita dai 4K consente di passare facilmente da riprese grandangolari da 4.3mm a primi piani decisamente ravvicinati. Presente il moltiplicatore 2x che consente di raggiungere una focale massima ancora maggiore pur mantenendo la qualità del 4k. Sul piano della qualità dell'obiettivo, il CJ12ex4.3B utilizza lenti alla fluorite e UD con rivestimenti progettati per un controllo granulare dei riflessi interni. Ridotto anche il "focus breathing" ovvero la riduzione del campo inquadrato al variare della messa a fuoco, attraverso l'adozione di un sistema interno a tre gruppi. Questo gioiellino di Canon è progettato per riprese anche in esterno, in condizioni difficili, o in mobilità, per questo motivo il peso è decisamente ridotto e raggiunge i 2.1 kg. Integrati tre connettori a 20 pin in modo da garantire la massima interoperabilità con controller HD esistenti o sistemi virtuali esterni. Il display digitale integrato nella Digital Drive Unit rende più facile impostare, rivedere e regolare le funzioni vitali in modo molto simile agli obiettivi HD da 2/3” Prezzo non dichiarato per il momento, ma data la qualità del prodotto e il pubblico a cui si rivolge non è certamente un prodotto per tutte le tasche