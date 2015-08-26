iPhone 6S svelato da un video
26/08/2015
iPhone 6S mostrato in un video apparso in rete a poche settimane dal lancio ufficiale. Il prossimo 9 settembre, Apple toglierà ufficialmente i veli allo smartphone che rappresenta l’evoluzione di iPhone 6, ma in attesa dell’evento, c’è già chi ha pubblicato su Internet un filmato nel quale si vede il dispositivo assemblato e acceso, anche se non vi è installato iOS, il sistema operativo della ‘Mela’. Ovviamente, non c’è alcuna certezza sulla provenienza del video, ma i rumors sostengono sia reale e mostri le importanti novità che monterà il nuovo smartphone Apple. Tra i componenti interni, mostrati nel filmato, c’è anche il processore A9, mentre lo schermo del dispositivo è dotato di tecnologia Force Touch, già implementata su Apple Watch. Le dimensioni di iPhone 6S sono le medesime del suo predecessore e il dispositivo sarà in commercio in due modelli: 6S e 6S Plus. Manca ormai poco, dunque, poi la casa di Cupertino mostrerà ufficialmente al mondo intero il nuovo telefonino con il quale aggredirà il mercato a partire da settembre. In occasione del lancio di iPhone 6S, tra l’altro, potrebbe esserci il ritorno ad una location storica: si parla del Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco, dove Steve Jobs e Steve Wozniak presentarono l'Apple II ad Aprile del 1977. Abbandonato temporaneamente il Beuan Center, voci ufficiali parlano della prenotazione dello storico edificio per un “evento privato” che Apple terrà tra il 4 e il 13 settembre, guarda caso il periodo previsto per il lancio del nuovo smartphone. Nel corso dell’evento del 9 settembre, oltre ad iPhone 6S e 6S Plus, la casa di Cupertino dovrebbe presentare la nuova Apple TV e iPad Pro, il tablet dalle dimensioni “maxi” (12,9 pollici). https://www.youtube.com/watch?v=1GnOW8z0cyQ
