Home Gadget e Curiosità ASUS ZenPower per ricaricare ovunque tablet e smartphone

ASUS ZenPower per ricaricare ovunque tablet e smartphone

di Redazione 26/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ASUS ZenPower, l'accessorio prodotto dalla casa taiwanese per la ricarica di tablet, smartphone e wearable in assenza di fonti di energia fissa, ottiene 6 nuove certificazioni internazionali per la sicurezza. Asus ZenPower dispone di una batteria agli ioni di litio da 10050mAh in grado di assicurare una fonte di energia di riserva da utilizzare in qualunque momento per ricaricare smartphone e tablet. Lo ZenPower a sua volta si ricarica completamente in circa 6 ore. Della dimensione circa di una carta di credito, lo ZenPower è è in grado di erogare energia con output di 5V/2.4A in grado dunque di ricaricare rapidamente ogni dispositivo USB. Le nuove certificazioni acquisite da Asus ZenPower sono orientate a garantire la massima sicurezza durante le operazioni di ricarica. Il marchio di sicurezza UL, i certificati CB sulla conformità di un prodotto elettrico/elettronico alle norme IEC, il Certificato di Conformità EAC, la marcatura CE attestano il rispetto dei più elevanti standard di sicurezza del mercato. Lo ZenPower adotta le tecnologie ASUS PowerSafe e JEITA Protection consentono infatti di monitorare la temperatura e di controllare il voltaggio sia in ingresso sia in uscita ASUS ZenPower è disponibile su ASUS eShop a un prezzo promozionale di 26,90 Euro, spese di spedizione standard e IVA incluse.