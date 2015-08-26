Caricamento...

Samsung Gear S2 nuove foto su Instagram

26/08/2015

Il Samsung Gear S2, nuova versione dello smartwatch di punta della casa coreana è stato presentato un paio di settimane fa in compagnia del Galaxy Note 5. Tuttavia fino ad oggi di questo nuovo smartwatch, che promette di essere un valido concorrente di Apple watch, erano disponibili sono alcuni render e un teaser video reso disponibile da Samsung qualche giorno dopo la presentazione. Oggi il Samsung Gear S2 fa il suo debutto in alcune immagini su Instagram, confermando la sua forma tonda. Chiara la volontà di Samsung di rendere il Gear S2 un prodotto di tendenza e di moda oltre che uno strumento tecnologico dalle caratteristiche innovative.

Giving the new Samsung Gear S2 a test drive. #samsung #watch #wearable #nextlevel http://www.samsungmobilepress.com/unpacked2015ep2/Lookbook/

Una foto pubblicata da Dennis Miloseski (@papanosio) in data:

La didascalia che accompagna la foto recita semplicemente: "Giving the new Samsung Gear S2 a test drive", ovvero l'autore ha scattato la foto nel corso di un test su strada del nuovo Gear S2. La forma rotonda, confermata dalle foto e dal teaser video, sembra conferire un look decisamente interessante per il Gear S2 e che si discosta molto da quello rettangolare del predecessore. Non sono ancora disponibili notizie ufficiali sulle caratteristiche tecniche, ma quasi certamente il Gear S2 sarà in grado di essere utilizzato anche lontano dallo smartphone attraverso una sim standalone, e questa è una funzionalità che lo rende quasi unico nel suo genere. Se si uniscono le buone qualità tecniche al rinnovato look, il Samsung Gear S2 potrebbe rivelarsi un serio concorrente per Apple Watch e per gli altri smartwatch dello stesso segmento. Per avere notizie precise sulle caratteristiche tecniche dovremo però attendere IFA 2015 ed in quell'occasione sapremo anche se il Samsung Gear S2 sarà equipaggiato con Tizen o con Android Wear
