Samsung Gear S2 nuove foto su Instagram
di Redazione
26/08/2015
La didascalia che accompagna la foto recita semplicemente: "Giving the new Samsung Gear S2 a test drive", ovvero l'autore ha scattato la foto nel corso di un test su strada del nuovo Gear S2. La forma rotonda, confermata dalle foto e dal teaser video, sembra conferire un look decisamente interessante per il Gear S2 e che si discosta molto da quello rettangolare del predecessore. Non sono ancora disponibili notizie ufficiali sulle caratteristiche tecniche, ma quasi certamente il Gear S2 sarà in grado di essere utilizzato anche lontano dallo smartphone attraverso una sim standalone, e questa è una funzionalità che lo rende quasi unico nel suo genere. Se si uniscono le buone qualità tecniche al rinnovato look, il Samsung Gear S2 potrebbe rivelarsi un serio concorrente per Apple Watch e per gli altri smartwatch dello stesso segmento. Per avere notizie precise sulle caratteristiche tecniche dovremo però attendere IFA 2015 ed in quell'occasione sapremo anche se il Samsung Gear S2 sarà equipaggiato con Tizen o con Android Wear
Articolo Precedente
YouTube Gaming pronto per competere con Twitch
Articolo Successivo
ASUS ZenPower per ricaricare ovunque tablet e smartphone
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020