YouTube Gaming pronto per competere con Twitch
di Redazione
26/08/2015
YouTube non ha nessuna intenzione di rimanere fuori dal mercato dello stream dei videogame. Dunque domani 26 Agosto 2015 il gigante dello stream darà inizio ad una nuova avventura: YouTube Gaming. Il servizio inizialmente sarà attivo solo in Inghilterra e US per poi diffondersi progressivamente in altri paesi del mondo. YouTube Gaming è la naturale risposta a Twitch, piattaforma di proprietà di Amazon e che consente agli utenti di guardare i video relativi alle sessioni di gioco degli altri utenti oppure di inviare in stream le proprie sessioni di gioco. Si tratta di una piattaforma molto amata dai videogiocatori, poiché da un lato consente di mostrare la propria abilità, contemporaneamente consente di apprendere attraverso le sessioni di gioco altrui come affrontare uno scenario, un nuovo boss o un livello che non si riesce a completare. Twitch nel tempo si è confermata come leader nel settore dello stream dei videogame, sottraendo preziosi video proprio a YouTube. D'altra parte la società di Google non ha nessuna intenzione di cedere parte della propria leadership se pure in un settore rivolto ad un segmento ben definito come lo stream di videogame. Da domani dunque sarà attivo YouTube Gaming all'indirizzo https://gaming.youtube.com/ che offrirà ai videogiocatori strumenti simili a quelli presenti su Twitch. Youtube Gaming sarà disponibile anche per iOS e Android. Frank Petterson, Engineering Manager del progetto per YouTube, ha detto “Questo è appena l'inizio” ...
