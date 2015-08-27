Samsung Pengate, il pennino rompe il Galaxy Note 5

Il Galaxy Note 5 è appena arrivato sul mercato ed è già polemica su un possibile difetto di progettazione. Un utente di Android Central dopo avere acquistato il suo fiammante nuovo Galaxy Note 5 ha denunciato sul forum un problema serio sull'uso del pennino. Se inserito al contrario nell'apposita sede potrebbe rompere i circuiti che ne verificano la presenza. Il problema è appunto che Samsung non ha previsto un meccanismo che non consenta agli utenti di inserire il pennino al contrario nella sua sede, dunque l'eventualità che un utente poco attento possa inserirlo in maniera errata è più che una semplice probabilità. Immediatamente il problema è diventato virale sulla rete ed ha assunto il nome di "PenGate" FrogVomit, l'utente che primo ha riportato il problema sul forum di AndroidPit scrive:

"Ho inserito il pennino nella sua sede senza realmente frare troppa attenzione a cosa stavo facendo e si è incastrato al contrario [...] non sono stato più i grado di estrarlo [...] dopo molti minuti è venuto fuori ma il meccanismo di controllo della rimozione ha cessato di funzionare"

"Consigliamo vivamente agli utenti del Galaxy Note 5 di seguire le istruzioni presenti nel manuale d'uso per assicurarsi che non si verifichi un tale scenario causato dall'inserimento della S Pen al contrario"