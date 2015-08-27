Twitter salva i politici dalle figuracce

“Immaginate quanto sarebbe stressante - addirittura terrorizzante - se i tweet fossero immutabili e irrevocabili. Cancellare un tweet è parte della libera espressione di chiunque usi il servizio: non ci sono utenti che hanno più diritti di altri”.

“I tweet dei politici eletti dai cittadini sono contenuti di pubblico interesse. Anche se vengono rimossi, fanno comunque parte della storia di un parlamento”.

corre in soccorso deie blocca i cinguettii prima pubblicati e poi rimossi. Una mossa che eviterà a tanti parlamentari di cancellare con una spugna eventuali scivoloni social, anche se sono in molti ad avversare la decisione. D’ora in poi, dunque, un tweet non sarà archiviato all’infinito: lo ha deciso la direzione del social network statunitense che ha bloccato l’accesso ai propri server a servizi come, che catalogano e archiviano i tweet pubblicati e poi cancellati dai parlamentari di tutto il mondo (inclusi Italia, Vaticano e Parlamento Europeo). Riassumendo: se un politico avrà pubblicato un messaggio sconveniente, cancellandolo poco dopo, non sarà più possibile recuperarlo tramite i servizi in questione. Il processo avveniva tramite API, ossia un’interfaccia che consentiva a servizi terzi di collegarsi a Twitter ed effettuare salvataggi automatici di tweet. Da qualche giorno, questa procedura non sarà più consentita e le motivazioni sono spiegate in una nota dal social network:Insomma, dietro la decisione di Twitter c’è la necessità di garantire a tutti, anche ai politici, la possibilità di ravvedersi: chiunque può sbagliare, è il ragionamento, se poi si corregge tanto meglio. Una posizione che non è affatto piaciuta a, direttore di Open State Foundation, associazione che si occupa delle versioni internazionali di Politwoops:Il rapporto di Twitter con Politwoops è stato controverso sin dal 2012 quando Sunlight Foundation aprì la versione americana del servizio: il social network prima bloccò le API, poi le sbloccò in seguito alle spiegazioni sul progetto e sul valore pubblico dell’operazione. A distanza di tre anni, però, sembra che il parere di Twitter sia nuovamente cambiato. In rete il dibattito è già partito: c’è chi ovviamente difende la scelta del social network che deve garantire a tutti la possibilità di ‘pentimento’ e chi invece parla di ‘regalo’ ai politici dalle sparate social facili.