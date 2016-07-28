Home Hardware Blackberry DTEK50, arriva un nuovo smartphone Android dedicato alla privacy su misura

di Redazione 28/07/2016

E' da tempo che la canadese BlackBerry si dedica alla ricerca del concept di uno smartphone Android che potrebbe portarla a una "rinascita" simbolica dopo i risultati interessanti ma ancora insufficienti ottenuti da BlackBerry Priv, il dispositivo più sicuro mai prodotto dal brand diventato popolare per i suoi device con tastiera QWERTY fisica, assieme ad una predisposizione spiccata alle applicazioni business. Ed è proprio ispirandosi a Priv che BlackBerry ha creato il nuovo DTEK50, un device di fascia media dalle buone caratteristiche hardware che conquista il posto di secondo smartphone Android prodotto dalla società. Blackberry DTEK50 si mostra al suo nuovo pubblico partendo da uno schermo piatto 5,2 pollici su cui viene ospitata una tastiera virtuale, e un design che, per quanto non propriamente originale, non stona ed è perfetto per chi ama smartphone dai bordi arrotondati. DTEK 50 trova gran parte delle sue capacità di elaborazione all'interno del suo Snapdragon 617 ad 8 core, 1,5 GHz di frequenza di clock e 16 GB di storage, che fanno da contrafforte a 3 GB di RAM. Malgrado sia decisamente uno smartphone Android destinato ad applicazioni di produttività, il nuovo BlackBerry non abbandona gli amanti dello scatto fotografico aggiungendo un sensore 13 megapixel e un flash dual tone, assieme ad una fotocamera frontale da 8 megapixel. Nulla da eccepire, inoltre, al comparto connettività, che su Blackberry DTEK50 si dimostra particolarmente ampio grazie a WiFi 802.11, NFC, GPS, Bluetooth 4.2 e LTE. Qualche problema di autonomia per la batteria integrata (2160 mAh), che tuttavia si risolve facilmente grazie al Quick Charge 2.0; perfetta invece l'interattività con le app installate grazie al pulsante "Convenience Key", una guida configurabile dall'utente che in un solo gesto avvierà playlist e software immediatamente. Blackberry DTEK50: cosa lo rende uno smartphone Android "diverso"? Detto ciò, cosa rende Blackberry DTEK50 uno smartphone Android unico? Sicuramente il centro della sua offerta risiede proprio nella tecnologia che gli dona parzialmente il nome, ovvero DTEK, un'interfaccia grafica intuitiva e dinamica capace di proteggere la nostra privacy con funzioni di malware detection e possibilità di concedere permessi personalizzati alle app, bloccando i tentativi di data collecting che spesso si svolgono ad insaputa dell'utente. Dai nostri contatti ai messaggi, dalle foto scattate alle comunicazioni Web, Blackberry DTEK50 cerca di darci una mano nella sempre più difficile gestione della privacy individuale: il tutto ora anche in Italia, da cui possiamo ordinare direttamente lo smartphone dallo store online Blackberry fresco di tutte le ultime novità che vi abbiamo appena illustrato.