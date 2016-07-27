Esistono videogiochi che causano più dipendenza rispetto ad altri?

Una persona potrebbe essere stata dipendente da Ecco the Dolphin per anni, o aver giocato a Guitar Hero fino a consumarlo, ma questo non è qualcosa che accade spesso. Le statistiche dimostrano che alcuni giochi presentano più probabilità di coinvolgimento, nonostante secondo una statistica resa nota da Gaming Report solo il 3% dei giocatori può essere definito come ‘tossicodipendente’. E se dobbiamo scegliere un genere, sono i MMORPG, Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game, quelli che hanno registrato più casi di dipendenza. Questo potrebbe essere dovuto ad un paio di peculiarità presenti nella loro struttura e sviluppo. Uno dei motivi principali che ci fa perdere l’interesse per un gioco dopo un determinato periodo di tempo, è la ripetizione degli argomenti, delle situazioni, della meccanica e dei movimenti. L'atto di giocare comincia a diventare prevedibile e ripetitivo, fino a che ci si stanca per mancanza di stimoli, e si smette di giocare. Ma il caso dei giochi online è leggermente diverso: in questi, decine, centinaia o addirittura migliaia di giocatori interagiscono tra di loro e presentano un fattore di imprevedibilità che cattura l’attenzione del giocatore per più tempo. Un'altra caratteristica dei giochi di ruolo online, è l'elevato livello di personalizzazione: il giocatore può scegliere la parte che vuole interpretare, cosa che aumenta livello di empatia per il personaggio. Possiamo anche decidere come affrontare le situazioni all'interno del gioco (modalità di combattimento, armi, colpi speciali, e così via). E infine abbiamo il sistema in livelli che incrementano le caratteristiche dei diversi attributi dell’avatar del giocatore a seconda dell'uso. Quest’ultima caratteristica è una delle più citate dai giocatori dipendenti. Raggiungere i livelli più alti, un atto che di solito richiede trascorrere davanti al gioco tantissimo tempo, è stato uno dei motivi principali che li ha portati a continuare a giocare.

La dipendenza da World of WarCraft