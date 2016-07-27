PokeMatch: ecco come trovare la fidanzata con Pokemon Go

PokeMatch
: arriva l’app per trovare l’amore tramite Pokemon Go
. Il videogioco che sta letteralmente impazzando in ogni angolo del globo, da oggi ci potrà aiutare anche a trovare la fidanzata o il fidanzato. Sarà possibile grazie ad un’app, PokeMatch, appunto, che consente di sfruttare la caccia ai Pokemon per “accalappiare” anche altre “prede”. L’app è scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS
e Android
.
Una volta installata sul proprio dispositivo, smartphone o tablet, l’app di PokeMatch chiede all’utente di fornire alcuni dati relativi ad età e gusti sessuali. Come avviene per altre app di “appuntamenti”, l’applicazione consente di personalizzare il proprio profilo aggiungendo una biografia ed eventuali filtri corrispondenti alle squadre di Pokemon Go: Team Istinto, Team Coraggio e Team Saggezza.
Per effettuare il login, PokeMatch si appoggia all’API di Facebook
, dalla quale si può anche importare l’immagine del profilo. Terminato il profilo, si può iniziare l’avventura vera e propria: si parte sfogliando i profili degli ‘allenatori’ o allenatrici che si vogliono conoscere o con i quali ci si vuole affiliare per dare la caccia ai Pokemon. Una volta trovato un profilo di interesse, si può avviare una chat privata e fissare un appuntamento presso uno dei Pokéstops o Palestre che si trovano in giro per le strade.
PokeMatch gratuito, PokeDates a pagamento
Tramite le chat è possibile scambiarsi informazioni, consigli e trucchi sulla caccia ai Pokemon, ma anche stringere nuove amicizie e fissare eventuali appuntamenti con persone particolarmente intriganti. Non si tratta del primo servizio in questo senso: PokeDates
, molto simile a PokeMatch, è stato lanciato la scorsa settimana, ma promette di fissare appuntamenti e creare coppie solo a pagamento.