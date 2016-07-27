Meizu MX6, processore a 10 core e Android Marshmallow per uno smartphone top
di Redazione
27/07/2016
Meizu MX6, uno smartphone medio-gamma con alcune sorprese interessantiConseguenza dei processi produttivi sempre più perfezionati è quindi una sottigliezza di spicco del nuovo Meixu MX6, che si presenta molto leggero ed ergonomico, spesso appena 7,25 millimetri nonostante il numero di sensori integrati. La CPU di cui il dispositivo è fornito, un Helio X20 di MediaTek, è stata inoltre ottimizzata con una configurazione particolarmente adatta ad alternare il multitasking più evoluto ai task più facili e lineari, permettendo un efficace power saving. I due Cortex A72 ARM e gli otto Cortex A53 ARM si accompagnano infatti all'unità grafica Mali T880 e a ben 4 GB di RAM per una resa che va oltre la qualità della ripresa delle immagini o dell'apertura di più applicazioni, permettendo l'uso veloce e fluido di tutte le app Google Play che necessitano a volte di un framerate di più alto livello. Non mancano infine i supporti alla porta USB Type C e all'interfaccia Flyme OS 5.5, che dalla versione 5.1 non ha conosciuto altro che continui miglioramenti in termini di gestione delle connessioni wireless, consumi della batteria e presentazione delle notifiche, reimpostando la logica generale relativa all'impostazione file e il design dell'app drawer: Meizu MX6 è uno smartphone di gamma media con potenzialità altissime, che verrà certamente apprezzato nei prossimi mesi anche in Occidente, sicuramente da parte di chi sa scegliere i propri smartphone con cura e attenzione alle novità di oggi.
