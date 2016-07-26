Home Business Verizon compra Yahoo: 4,8 miliardi di dollari

di Redazione 26/07/2016

Verizon acquisisce Yahoo per 4,8 miliardi di dollari. L’azienda di Marissa Mayer, dunque, finisce nelle mani del colosso americano delle telecomunicazioni dopo una vera e propria “asta” alla quale hanno partecipato altri big del Web. Secondo quanto riferiscono i quotidiani americani, l’accordo prevede l’acquisizione da parte di Verizon di Yahoo! e tutti i suoi servizi principali che oggi possono vantare ben 1 miliardo di utenti attivi al mese. Gli analisti a stelle e strisce sostengono che il progetto di Verizon sia quello di mettere in piedi un nuovo colosso incentrato prevalentemente sul mondo mobile. Già nel 2015, il colosso delle telecomunicazioni aveva già compiuto il primo passo acquisendo quello che rimaneva di AOL. L’acquisizione di Yahoo va dunque vista anche con questa chiave di lettura: Verizon praticamente unirà il meglio delle due aziende acquisite e punterà a battere la concorrenza su ogni campo. Verizon compra Yahoo: i dettagli dell'accordo Acquisendo Yahoo, in sostanza, non finiranno nelle mani di Verizon solamente il motore di ricerca e il servizio di posta elettronica, ma anche altri servizi che possono vantare tantissimi utenti attivi, come Flickr, Yahoo Finanza e Tumblr. Prima che l’acquisizione possa essere perfezionata, devono essere completate tutte le verifiche del caso: secondo la stampa americana l’accordo dovrebbe essere completato nei primi mesi del 2017. Intanto, non ci sarà nessun cambio della guardia a capo di Yahoo, come ha confermato tramite una mail inviata ai suoi dipendenti la stessa Marissa Mayer. “Yahoo è un’azienda che è ha cambiato il Mondo e continuerà a farlo insieme a Verizon e AOL. […] Amo Yahoo e credo in tutti voi. É importante per me continuare a seguire Yahoo in questo nuovo capitolo”.